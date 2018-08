El Gobierno no baraja reducir la alerta antiterrorista, que se mantendrá en el nivel 4

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado que no se va a rebajar del actual nivel 4 al 3 la alerta antiterrorista en España por indicación de las fuerzas y cuerpos de seguridad y de inteligencia del país, con los que semanalmente se revisa esta cuestión.

"No hay ningún planteamiento en este sentido", ha afirmado el ministro, que ha subrayado que el Ejecutivo se atiene a los informes que aportan los expertos para decidir.

Marlaska ha explicado que desde que está al frente de Interior se han producido detenciones de personas relacionadas con el yihadismo y a las que se imputa la integración en organización terrorista, pero que no hay "constancia evidente" de que a corto plazo y "como tal" se estuviera preparando un atentado en el país.

Ha insistido en que la seguridad total no es completa, pero ha dicho que el yihadismo está "en franco retroceso". "Ni en Europa ni en España va a más", ha agregado, recordando que existen políticas "efectivas" contra la radicalización.

MEDIDAS PARA NO ALMACENAR EXPLOSIVOS

El responsable de Interior ha explicado también que hoy "no debería ser posible" que se pudiera almacenar los explosivos y productos químicos que los terroristas acumularon en la casa de Alcanar (Tarragona), en la que se produjo una explosión horas antes de los atentados.

Marlaska ha explicado que se han reforzado la venta de estas sustancias, pero también se ha preguntado por qué los vendedores, si vieron algo extraño en la cantidad adquirida por lo que luego se comprobó que era una célula terrorista no comunicaron sus dudas a las fuerzas de seguridad.

"Me parece una falta de insolidaridad", ha asegurado. "Si les pareció extraño, ¿por qué no hicieron la siguiente pregunta, por qué no lo pusieron en conocimiento de las fuerzas y cuerpos de seguridad?", ha agregado.

HUBO COLABORACIÓN POLICIAL

El ministro ha insistido en que antes de los atentados y después hubo una coordinación "más que razonable" entre las fuerzas de seguridad y que no hubo ocultación de información entre cuerpos policiales que fuera necesario transmitir. "Estoy convencido de que eso no ocurrió", ha dicho.

"Esas mínimas faltas de coordinación en modo alguno fueron determinantes para lo que aconteció, los atentados, ni dificultaron las actuaciones policiales ni previas ni posteriores en la investigación", ha recalcado.