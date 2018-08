Casado acusa a Maduro de estar "haciendo el ridículo" y cree que el ataque con drones "fue un bochorno"

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha acusado este martes al presidente venezolano, Nicolás Maduro, de estar "haciendo el ridículo" y cree que el supuesto ataque con drones sufrido del pasado domingo "fue un bochorno".

Casado, que se encuentra en Colombia para asistir a la toma de posesión de Iván Duque como presidente de Colombia, ha asegurado que las imágenes del acto en el que intervenía Maduro --y en el supuestamente sufrió un atentado-- "han rozado el esperpento".

Además, ha culpado al mandatario venezolano de que "un país tan rico en recursos petrolíferos, naturales y mineralez esté sumido en la pobreza y sin medicamentos". "Eso se debe a los malos gobiernos", ha espetado el 'popular'.

Para Casado, en Venezuela son necesarias "elecciones libres" y no una "mascarada electoral absolutamente manipulada" como la que, a su juicio, se celebró hace unos meses. "España y Colombia vamos a ser aliados imprescindibles para que Maduro de paso a la democracia", ha asegurado.

En este sentido, ha recordado su petición al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para que España mantenga una "posición clara" no solo en Venezuela, sino también en Nicaragua y Cuba. "No podemos querer algo distinto para Venezuela que para nuestros países", ha apuntado.

El presidente de los 'populares' se ha desmarcado además del "apaciguamiento" del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero para ensalzar la actuación de los exdirigentes Felipe González, José María Aznar y Mariano Rajoy.

"No se puede negociar con una pseudodictadura ,y hay que exigir el paso a una democracia consolidada. Al igual que he exigido que el Gobierno de España siga actuando, he dicho a la oposición que contarán con nuestro apoyo", ha apostillado.

COMO ETA, LAS FARC NO DEBE OBTENER NADA POR DEJAR DE MATAR

Por otro lado, Casado se ha referido a Colombia y al "proceso de paz" con las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), convertidas ahora en organización política --y conocida con las mismas siglas.

A su juicio, no debe existir la "impunidad" y mucho menos "contraprestación política contra aquellos que han estado asesinando". "Van a tener al PP porque en España ya vivimos esto, y ahora que hemos acabado con ETA, que no obtuvo nada por matar, no debe obtener nada por dejar de matar", ha señalado.

Así, ha exigido que "haya un combate con los que siguen en las armas y que haya un cortocircuito a los cauces de financiación del narcoterrorismo" como en su día lo hubo con la organización terrorista ETA.

"Igual que ETA ha tenido que abandonar las armas por la estrategias de lucha policial y cooperación internacional, en Colombia es importante que no haya impunidad política. Es un problema de todo el mundo", ha remachado.