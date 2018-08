Podemos sostiene que la juez está pidiendo la imputación de Casado y que el PP demuestra no acabar con los escándalos

El secretario general de Podemos Comunidad de Madrid, Ramón Espinar, ha señalado este lunes que "no hay garantías" que evidencien que en el PP "no van a seguir sumidos en escándalos de corrupción".

Así lo ha indicado después de conocer que la juez titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid haya visto indicios de delito en el máster de Derecho Autonómico de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), que realizó el presidente del PP, Pablo Casado, y haya elevado el caso al Tribunal Supremo.

La juez esgrime que lo realiza al estar "agotada la instrucción" en todo aquello que no implica actuaciones procesales a realizar con el aforado, "siendo necesario garantizar sus derechos" ante "la indiciaria responsabilidad penal".

"La jueza pide la imputación de Casado. Mientras el PP no aborde su principal problema va a ser imposible su renovación y por tanto, debatir con ellos sobre el modelo de país que proponen, no hay garantías que evidencien que no van a seguir sumidos en escándalos de corrupción", ha criticado Espinar en su cuenta de Twitter.