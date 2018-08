Casado niega que su máster fuera un "regalo", dice que actuó "correctamente" y rechaza dimitir

El presidente del PP, Pablo Casado, ha asegurado este lunes que lo hizo "todo correctamente" en relación con su máster en la Universidad Rey Juan Carlos y ha negado que pueda ser considerado "un regalo". Ante la remisión al Tribunal Supremo de la investigación judicial, ha querido lanzar un mensaje de "tranquilidad" a su partido" y ha rechazado dimitir, ya que, según ha dicho, el PP tiene tasado en qué momento se asumen responsabilidades y no se cumple en este caso.

"Lo que me han hecho a mí no se lo han hecho a nadie en este país", ha proclamado Casado, que ha comparecido ante los medios, después de que la juez de Instrucción número 51 de Madrid haya elevado al Tribunal Supremo el caso en el que investiga las presuntas irregularidades en el máster que realizó en el curso 2008/2009 el presidente del PP en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (URJC) al apreciar "indicios de criminalidad".

En su auto, la magistrada Carmen Rodríguez-Medel acuerda elevar exposición motivada a la Sala Segunda del Tribunal Supremo en lo relativo a la pieza 'C' del denominado 'caso Máster' ante la "indiciaria responsabilidad penal". Contra esta resolución, cabe recurso de reforma. Si sigue adelante, la Sala pedirá un informe a la Fiscalía del Alto Tribunal para que se pronuncie al respecto.

"DAR LA CARA"

Casado, que ha retrasado su viaje a Colombia para asistir a la toma de posesión del nuevo presidente, Iván Duque, ha señalado que ha preferido "como siempre, dar la cara" a pesar de que no le ha sido notificada la exposición razonada de la que se hacen eco los medios de comunicación. "Pero es importante trasladar un mensaje de absoluta tranquilidad y de confianza en que se haga justicia", ha enfatizado.

El líder del PP ha resaltado que en este caso hizo "todo" lo que se le pidió, un argumento que empleó por primera vez el pasado 10 de abril en una comparecencia ante la prensa, en la que mostró sus cuatro trabajos de máster (en el que le convalidaron 18 de las 22 asignaturas, según él mismo reconoció entonces). A su entender, no es "normal" estar cuatro meses dando "tanta importancia mediática a una cuestión que es irrelevante en términos políticos" e "inédita" en cualquier otro partido y país.

Dicho esto, ha querido trasladar a su partido --fue elegido hace poco más de dos semanas como nuevo líder del PP en un congreso extraordinario-- un mensaje de "absoluta tranquilidad" porque por su parte se hizo "todo correctamente". Además, se ha mostrado dispuesto a colaborar en todo lo que sea necesario, como ha realizado estos meses pasados para "aportar pruebas" y la "documentación" que presentó para este curso de doctorado.

"Yo no estoy investigado por ningún tribunal y, por tanto, no recae sobre mí ningún indicio de culpabilidad", ha manifestado, para añadir después que tiene que ser "en este caso el Tribunal Supremo el que delimite cualquier tipo de responsabilidad". Después, en una charla informal con la prensa al termino se su comparecencia, ha dicho que confía en que no vaya a haber imputación.

RECHAZA QUE FUERA UN REGALO

Después de que la juez diga en su auto que Casado sería cooperador necesario de la presunta prevaricación cometida por el director del máster, Enrique Álvarez Conde, que usó este máster como un regalo a determinados alumnos por su relevancia política e institucional, el líder del PP ha expresado su respeto por las "apreciaciones" de la magistrada porque España es un Estado de Derecho con separación de poderes, pero ha rechazado que sea un regalo.

"En ningún caso se puede tratar de regalo a algo que sencillamente no se tiene", ha afirmado, para subrayar que él finalmente no hizo la tesis y no tiene "ningún titulo colgado en ninguna pared". Por eso, ha reiterado que "difícilmente se puede considerar un regalo algo que no es título finalista" y que no "se solicitó como tal". "Y además, yo no conocía a las personas que pudiera haber dado ese regalo", ha apostillado.

Al ser preguntado si se plantearía presentar su dimisión en caso de que el Tribunal Supremo investiga finalmente ese caso y lo imputa, Casado ha respondido rotundo que "en absoluto" y ha recordado que el PP "tiene unas normas muy tasadas" en relación con estas cuestiones, en las que se enumera "en qué materias y en qué supuestos se tienen que asumir responsabilidades" y en este caso "no se cumple ninguna".

A renglón seguido, ha aludido a otros casos de dirigentes políticos que también han tenido episodios sobre sus estudios y se ha quejado de que no hayan tenido la misma repercusión mediática ni el mismo "escrutinio". "Lo que se me ha hecho a mí, no se ha hecho a nadie en este país", ha aseverado.

Tras asegurar que no se presentaría a unas elecciones internas en el PP si no tuviera la "absoluta certeza" de que no ha hecho "nada incorrecto", Casado ha llamado a la "reflexión" porque no ve "normal" que durante cuatro meses esté contestando por una titulación que ni es "habilitante ni finalista" y con la que no cometió "ninguna irregularidad". "Por lo menos por mi parte", ha exclamado.

El líder del PP ha dicho que espera, después de meses escuchando "acusaciones" e "insinuaciones" por parte de sus adversarios políticos, que se pueda "aclarar" este asunto "dentro de la jurisdicción que tendría que analizar estas cuestiones". "Lo que espero es que el TS ponga en sus justos términos la cuestión de la que estamos hablando", ha abundado.

"JAMÁS ME HE ESCONDIDO"

En cuanto a si se siente perseguido, Casado ha señalado que en este caso no se habla de una "oposición o una licenciatura" sino de algo que es "irrelevante". En este sentido, se ha quejado de que esté en el foco por unos estudios que cursó hace "diez años sin ninguna relevancia académica ni ninguna habilitación para hacer la tesis doctoral" que no llegó a realizar. Ha explicado que la denominación de máster se refiere a un periodo de adaptación de la legislación académica española al plan europeo de educación superior Bolonia.

Preguntado después si considera ético aprobar un máster con la convalidación de 18 de las 22 asignaturas y si está dispuesto a entregar sus trabajos y el ordenador en el que los hizo, Casado que la ética "la marca la ley" y ha agregado que en Estado de Derecho quien tiene que dilucidar si alguien es culpable es el juez instructor. En cualquier caso, ha afirmado que él "jamás" se ha "escondido" sino que ha sido "transparente" y dado "excesivas" explicaciones, presentando documentación que "ni la propia universidad era capaz de encontrar".