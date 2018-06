El PP iniciará la 'era post Rajoy' los días 20 y 21 de julio con el congreso extraordinario

El expresidente del Gobierno y presidente del PP, Mariano Rajoy, ha pedido, ante la Junta Directiva Nacional (JDN) del PP, que quien gane el próximo Congreso del PP y sea elegido presidente del partido cuente con sus rivales, aunque ha precisado que desconoce si se presentarán varias personas, y ha dejado claro que él no ejercerá ningún tipo de tutela. En este sentido, ha dejado claro que él no tiene sucesores, ni delfines, que no va a señalar a nadie y que no habrá ningún tipo de tutelas.

"Gane quien gane, al día siguiente deberá contar con sus rivales si los hubiera porque necesitará de la experiencia de todos para recuperar ayuntamientos, comunidades autónomas y el Gobierno", ha precisado el exjefe del Ejecutivo.

Mariano Rajoy, quien ha anunciado que el Congreso del PP se celebrará los días 20 y 21 de julio, ha explicado a sus compañeros de partido que de él pueden esperar "respeto absoluto" a la decisión que adopten, que no quiere, ni debe designar un sucesor, "ni señalará a nadie con el dedo, ni vetará a nadie, ni influirá o condicionará" lo que tiene que ser una libre elección.

En este sentido, ha precisado que el PP es un partido "adulto y capaz" de actuar sin ningún tipo de "tutela". Por ello, ha insistido en que él no puede hacer distingos porque en todos ha encontrado una lealtad inquebrantable.

Eso no quiere decir que él no vaya a estar presente, según ha recalcado, ya que estará ahí hasta que se elija un nuevo presidente, pero ha precisado que, dada la interinidad en la que viven en este momento, actuará con prudencia e intervendrá lo justo.