Batet, sobre introducir el 'derecho a decidir' en la Constitución: "No contemplamos esa posibilidad"

La ministra de Administración Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, ha asegurado este lunes que introducir el 'derecho a decidir' en una propuesta de reforma constitucional no entra en los planes del Gobierno: "No contemplamos esa posibilidad como no la contemplan la mayoría de las constituciones del mundo", ha sentenciado.

Batet ha defendido una reforma constitucional fraguada en la Comisión del Congreso que analiza el modelo territorial, un espacio donde a su juicio, es "importante que comparezcan expertos" para hacer un "análisis serio y riguroso" de la situación y que exista "voluntad de los partidos políticos" porque "sin consenso no se va a reformar nada" y "no se puede avanzar".Para Batet, la reforma es necesaria porque "la crisis territorial no ha hecho más que crecer" en los últimos años, "en gran medida porque el gobierno de España negó la existencia de la crisis y la posibilidad de buscar soluciones o hacer política" y ahora "es el momento".

"Esta comisión parlamentaria necesita ser activada y necesita de la participación de todas las fuerzas políticas. Hay muchos grupos parlemantarios que no están y urge que vayan, participen activamente y aprovechen uno de los mejores instrumentos que tenemos en la mesa para concurrir, participar en un debate sereno y abordar qué es lo que cada uno de nosotros quiere plantear", ha destacado.

Preguntada por los artículos del Estatut de Cataluña tumbados en su día por el Constitucional y que se podrían recuperar, Batet ha señalado aquellos que fueron declarados inconstitucionales "no por el contenido sino porque el Estatuto no era la norma adecuada para regular la materia" y ha explicado que algunos de ellos versan sobre leyes orgánicas del Estado como la del Poder Judicial.

"Ahí hay margen para trabajar, es verdad que afecta a leyes orgánicas, y que cuando nos planteamos modificar este tipo de leyes hay que hacerlo desde el punto de vista del consenso y de acuerdos muy amplios, porque no son leyes que se puedan ir modificando al albur de una mayoría coyuntural, es bueno que respondan a un sentimiento mayoritario y transversal", ha apostillado.