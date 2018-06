El Gobierno de Sánchez mantendrá el control de las cuentas catalanas

El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha asegurado hoy que el Gobierno de Pedro Sánchez mantendrá intervenidas las cuentas de la Generalitat de Cataluña.



En declaraciones en Antena 3, Ábalos ha explicado que esa intervención se levantará en función de cómo se vaya normalizando la situación.



Por ello, ha dicho, se tomarán medidas que acompañarán a este proceso de normalización, "que deseamos todos".



Ábalos también ha añadido que el PSOE mantiene su posición firme contra la independencia y ha afirmado que no ha habido alianzas ni negociaciones con las fuerzas independentistas ni tampoco se ha hablado de los presos soberanistas.



El dirigente socialista ha recordado que en la reunión mantenida con el portavoz del PDeCAT en el Congreso, Carles Campuzano, este le afeó que Sánchez llamara racista al president Quim Torra y le pidió que se bajara el tono de hostilidad.



Sin embargo, según Ábalos, desde el PDeCAT no hay reproches al apoyo al 155 y solo que se rebaje la tensión en favor del diálogo.





Sánchez recupera el Ministerio de Igualdad



El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recuperará el Ministerio de Igualdad en el organigrama del Ejecutivo y dará entrada a Podemos y otras fuerzas políticas en los órganos constitucionales (Tribunal Constitucional y Consejo General del Poder Judicial) y no constitucionales pendientes de renovación.



Así lo ha señalado José Luis Ábalos en la misma entrevista, en la que ha incluido entre esos órganos al Consejo de Administración de Radio Televisión Española (RTVE) y ha subrayado que no se trata de "generosidad" en el reparto de cargos, sino de que "es tiempo de hablar mucho" con otros grupos y de "contar y compartir con la mayoría" del Congreso.



"Hay órganos constitucionales que pueden dar pie a representación, de Podemos o cualquier otra fuerza. Y otros que no son constitucionales", ha afirmado Ábalos, para quien una "representación tan plural" como la que existe en esta legislatura en el Congreso y solo 84 diputados del partido del gobierno "obliga" a los socialistas a "compartir mucho".





?? @abalosmeco en @EspejoPublico

El PP se puede retratar como un vengador. Es su idea de lo que es bueno para España, pero siempre que ellos gobiernen. #UnCaféConSusanna #CaféÁbalos — PSOE (@PSOE) 4 de junio de 2018

" Hay que ensayar y contar con todos", ha aseverado, tras reiterar que esa pluralidad no se dará en el Gobierno, donde solo habrá militantes o simpatizantes del PSOE.Ábalos, que estuvo ayer con Pedro Sánchez, ha confirmado que éste va a recuperar el Ministerio de Igualdad -que creó en 2008 el también presidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero y que él mismo suprimió dos años después- y "alguno más que responde a los tiempos actuales y que denotan la sensibilidad de este Gobierno".En esa línea, ha recordado que también creará un Alto Comisionado para la Pobreza Infantil, que dependerá directamente de Presidencia.Aunque no ha querido avanzar si él mismo formará parte del Ejecutivo o relevará en la portavocía del grupo parlamentario a la también ministrable Margarita Robles, Ábalos ha afirmado que él se ve "siempre en el proyecto que lidere Pedro Sánchez", al que se mantiene unido desde 2014.Respecto a la convocatoria de elecciones que demandan algunos barones de su partido, ha subrayado que en estos momentos "el único partido que quiere elecciones tiene 32 diputados", por mucho que algunos sigan en la "enajenación demoscópica"."Votar me encanta, pero no cuando a uno le interesa y le viene bien", ha replicado Ábalos a Cs, tras recordar que en Cataluña le "fue muy bien" al partido de Albert Rivera en los últimos comicios, "y ya hemos visto para qué sirvió".Sin marcar una fecha, ha insistido en que el Gobierno de Sánchez tiene "vocación de dar la palabra a los ciudadanos", pero ha recalcado que lo hará "cuando se pueda", ya que su prioridad es "no generar inestabilidad" al país.