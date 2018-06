Pablos defiende que Sánchez no convoque elecciones porque "hay que estabilizar el país"

De elecciones de momento, nada. El secretario provincial del PSOE, Fernando Pablos, defendió que el nuevo presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no llame a los españoles a las urnas puesto que "hay que estabilizar el país". "Las convocará cuando sea imposible tomar decisiones o cuando se agote la legislatura y lo hará con el consenso del resto de fuerzas políticas", recalcó Pablos durante una comparecencia ante los medios de comunicación.

El líder de los socialistas salmantinos se muestra convencido de que Pedro Sánchez no hará ninguna concesión a los partidos independentistas que le han aupado al poder. "Siempre he pensado que la gobernabilidad de España no puede depender de los que no creen en ella, pero la situación ha sido excepcional. Dejemos al presidente que haga su Gobierno, que tome decisiones y que busque mayorías", afirma Pablos. Cree además que "siempre que el PSOE ha llegado al poder, la derecha ha trasladado mensajes catastrofistas". "Cuando ha habido más tensiones territoriales ha sido con gobiernos del PP. Un par de tilas le vendrían bien", añade el socialista.

Fernando Pablos considera que la "dignidad" ha vuelto a la política española. "Es un buen día para la democracia, para la dignidad y para España", afirma al tiempo que asegura que el PSOE ha asumido su "responsabilidad" en lugar de mirar para otro lado. "Tenemos un presidente legítimo elegido democráticamente y que contará con el respaldo absoluto de los socialistas salmantinos. Una vez que presente el nuevo Gobierno y, durante el tiempo que le toque tomar decisiones, no habrá color entre un Ejecutivo del PSOE y lo que hemos sufrido los españoles en los últimos años", asegura.

Pablos está convencido de que Pedro Sánchez va a estar "a la altura de lo que España necesita en este momento".