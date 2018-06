Javier Iglesias: "Rivera fue el detonante de la moción con su postura egoísta"

El "catalizador" de la moción de censura. Así califica el presidente provincial del PP, Javier Iglesias, al líder de Ciudadanos, Albert Rivera, a raíz de su postura "irresponsable" en este proceso que ha acabado con Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. "Algunos se quieren ir vivitos y coleando, pero Ciudadanos es muy responsable de lo que ha sucedido en España. Albert Rivera ha sido el detonante de la moción de censura con su postura egoísta", asegura Iglesias.

El líder provincial del PP se refiere a la afirmación de Rivera de que la legislatura estaba "liquidada" tras conocer la sentencia de la trama Gürtel. "Dijo que la legislatura había terminado y no dio ninguna otra opción salvo la convocatoria de elecciones. El que no ha participado en esta moción de censura, pero sí ha lanzado a Sánchez a los brazos de los independentistas tiene nombre y apellidos y es Albert Rivera con su posición irresponsable de querer adelantar unos comicios que no tocaban y que la mayor parte de la Cámara no deseaba", censura Iglesias.

El presidente del PP de Salamanca no sólo critica la postura de Rivera en esta moción de censura, sino a lo largo de la actual legislatura. "El cómplice de la inestabilidad ha sido Ciudadanos. No le interesaba la estabilidad. No buscaba el bien común. Sólo querían elecciones cuanto antes. Ahora lo vamos a pagar caro todos los españoles y también ellos", recuerda Iglesias.