Caída en toda Europa del sistema de pago a través de Visa

El sistema de pagos de las tarjetas Visa, de crédito y de débito y de ámbito mundial, ha caído en la tarde de este viernes en todo el continente europeo, según han informado diversos medios británicos como Sky News y el diario The Guardian. El servicio de la compañía, de origen estadounidense, ha sufrido una interrupción y está provocando problemas en algunos pagos. La empresa ha confirmado que el sistema se ha caído y que está investigando las causas.



La Guardia Civil ha publicado un tuit esta tarde en el que explica que la compañía está caída en el continente y tranquiliza a los clientes: "Tranquilo, si no puedes pagar no has sufrido ningún robo ni hackeo. #Visa sufre una caída en Europa que impide procesar pagos con sus tarjetas", ha escrito el instituto armado.





Tranquil@, si no puedes pagar no has sufrido ningún robo ni hackeo#Visa sufre una caída en Europa que impide procesar pagos con sus tarjetas https://t.co/Y2djuHfdUbpic.twitter.com/LdTbpqsv3e — Guardia Civil ???? (@guardiacivil) 1 de junio de 2018