Cospedal descarta la dimisión de Rajoy porque "no garantiza que el PP siga en el Gobierno"

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, no piensa dimitir para impedir que se vote la moción de censura que ha presentado el socialista Pedro Sánchez para echarle del Palacio de la Moncloa por entender que "no serviría de nada", como ha confirmado María Dolores de Cospedal, secretaria general del PP. "El Gobierno que resulte no es por el bien de los españoles", ha dicho. "No sabemos en qué pactos se fundamenta con los partidos radicales e independentistas", señala Cospedal. Y sobre una posible dimisión de Rajoy, ha sido tajante: "A quienes extienden ese rumor, les pido que dejen de hacerlo" porque "no se va a producir esa dimisión".

Rajoy, que esta tarde no ha acudido a la sesión vespertina del debate de la moción de censura que se está celebrando en el Congreso, sí que tiene previsto acudir este viernes a la votación de la citada moción, han confirmado fuentes del Ejecutivo.

El propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha dejado claro este jueves durante su intervención en el Pleno del Congreso que no piensa dimitir. "En democracia un dirigente político se va cuando lo dicen los electores o cuando lo dice la Cámara y por eso estoy yo hoy aquí", ha asegurado.

De este modo, ha rechazado la petición del líder socialista, Pedro Sánchez, que hasta en tres ocasiones le ha animado a dimitir antes de que se vote la moción de censura. Es más, Rajoy ha dicho que por qué tiene que dimitir él cuando tiene la confianza tanto del Congreso como de los votantes. "¿No le parece que lo razonable es que dimita cuando pierda alguna de ellas?", ha abundado.