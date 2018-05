Rajoy dice que su intención es cumplir su mandato y se pregunta quién va a aceptar el "chantaje" de Sánchez

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha asegurado este martes que su intención es cumplir su mandato y se ha preguntado quién va a aceptar "el chantaje" del secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, con su moción de censura para desbancarle del Ejecutivo.

"Mi intención es cumplir el mandato de los españoles y el mandato de esta Cámara, máxime después de haber aprobado en el Congreso los Presupuestos la semana pasada", ha afirmado Rajoy, para añadir que los mandatos son "para cuatro años" porque eso da "estabilidad, seguridad y certidumbre", "fundamental" para seguir con la recuperación económica.

En la sesión de control del Congreso, Rajoy --que ha recibido un fuerte aplauso de la bancada del Grupo Popular a su llegada al hemiciclo-- ha asegurado que la sentencia de Gürtel "no condena al Gobierno de España, no condena al PP y no condena a nadie que en este momento sea militante del Partido Popular".

A renglón seguido, ha subrayado que la moción de censura tiene un "acompañante" para cualquier situación, que es Podemos. Y a partir de ahí, ha proseguido, los socialistas tienen dos opciones: pactar con Ciudadanos o pactar con los independentistas para el "conocido como gobierno Frankenstein".

Según Rajoy, el PSOE "está diciendo" a los independentistas y PNV que si no le votan tendrá que pactar con Cs y adelantar las elecciones; mientras que al partido de Albert Rivera, el PSOE le traslada que si insiste en adelantar las elecciones tendrá que irse con "los del gobierno frankenstein". "Les están chantajeando a todos ustedes. Vamos a ver quién acepta el chantaje", ha exclamado.

RUFIÁN: "DIMITA, VÁYASE"

De esta forma ha respondido al diputado de ERC Gabriel Rufián, quien le ha emplazado a presentar su dimisión tras la sentencia del 'caso Gürtel', que condena al PP a pagar 245.000 euros como partícipe a título lucrativo. De hecho, y después de que el jefe del Ejecutivo se escude en los resultados electorales, ha recalcado que cuando los españoles votaron al PP no había una sentencia judicial sobre el caso Gürtel.

"Dimita, váyase", ha espetado Rufián al jefe del Ejecutivo, una petición que le solicitaba, según ha dicho, en nombre de "los pensionistas, los encarcelados, los apaleados, las feministas y de todos aquellos que son decentes en este país".

Además, Rufián se ha dirigido al PSOE para que se "guarde" de aquellos "barones" que les dicen que "mejor con ladrones que con republicanos". "A nosotros nos hace la misma poca gracia votar con ustedes que, seguramente a ustedes votar con nosotros. Pero es que echar a ladrones y carceleros de Moncloa no es una opción, es una obligación", ha concluido.