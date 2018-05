Las 'peligrosas' cuentas del PSOE para sacar adelante la moción de censura contra Rajoy

El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha subrayado este viernes que el partido no negociará para conseguir los apoyos necesarios para sacar adelante la moción de censura presentada contra el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y ha recordado a Ciudadanos que está abierto a convocar elecciones en un tiempo "razonable y prudente".

"Si el problema de Ciudadanos son las elecciones anticipadas, por nuestra parte no lo va a ser. Podemos ir a elecciones en un tiempo prudente y razonable", ha señalado el 'número dos' del PSOE en respuesta a la formación de Albert Rivera, que ha anticipado que no apoyará la moción de censura y exigirá al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que convoque comicios generales por la situación creada tras la sentencia que condena al PP por la trama Gürtel.

El dirigente socialista ha censurado las "excusas" de Ciudadanos para no apoyar la moción: los necesarios apoyos que necesitaría el PSOE de formaciones como PDeCat, ERC o PNV y la convocatoria anticipada de elecciones generales.

Sobre la primera cuestión, ha garantizado que el PSOE no negociará con "independentistas". "Nos molesta la mera alusión después de nuestra clara posición con respecto a Cataluña", ha enfatizado Ábalos, quien ha incidido en que eso "no entra ni por asomo" en sus planes. Sobre la segunda, la convocatoria de elecciones, ha recalcaldo que no supone "ningún problema".

Aunque ha declinado hablar de fechas concretas, sí ha indicado que se podrían convocar elecciones en un tiempo "razonable y prudente" porque, ha explicado, la intención del PSOE no es "asaltar el poder" sino "cubrir la situación" en la que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha dejado el país. "No tenemos intención de perdurar pero tampoco de apurar", ha concretado.

Según Ábalos, el partido liderado por Pedro Sánchez no negociará con el resto de formaciones para conseguir los apoyos necesarios, aunque sí ha admitido que tras el Comité Federal del lunes podrán empezar conversaciones para explicar las razones que han llevado al partido a presentar esta moción de censura. "No pretendemos negociar sino cerrar una etapa", ha puntualizado.

En esta línea, ha enfatizado que el PSOE no ha adoptado esta decisión como "una operación para tomar el poder" sino que lo ha hecho para asumir la responsabilidad que se espera de este partido ante la situación genera con la sentencia de la trama Gürtel y la reacción "pobre" y "elusiva" del PP y el Gobierno a la misma.

"La sentencia es muy dura, dice cosas que podíamos presumir, pero ahora hay hechos probados y queda clara la financiación paralela o que el presidente del Gobierno no tiene credibilidad como testigo. Hay hechos objetivos distintos", ha argumentado Ábalos, quien ha enfatizado que el Gobierno tampoco les ha dejado "muchas más opciones".

En este sentido, ha indicado que no contemplan la hipótesis de que el Ejecutivo de Mariano Rajoy vaya a convocar anticipadamente elecciones --"no vemos que tenga ningún interés en ello" y "no se podría deducir en ningún caso de la reacción que han tendido"-- y ha asegurado que "llama la atención" el mantra de Ciudadanos de exigir esta medida, "algo que lleva a la depresión".