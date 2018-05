Torrent suspende el pleno después de que Cs retirase un lazo amarillo

El presidente del Parlament, Roger Torrent, ha suspendido el pleno que se estaba celebrando este viernes por la mañana, después de que el portavoz de Cs, Carlos Carrizosa, haya retirado un lazo amarillo que los grupos independentistas habían colocado en la bancada del Govern.



Carrizosa ha pedido la palabra para criticar que se hubiera colocado el símbolo al inicio del pleno en un escaño del Govern, al entender que "no representa a nadie" porque no hay consellers, a diferencia de los diputados de JxCat y ERC encarcelados, cuyos lazos se han colocado para representarlos en sus respectivos asientos.



Torrent le ha reprendido y le ha exigido devolver el lazo al escaño, continuar con el pleno y discutirlo al final de la sesión, pero el portavoz de Cs se ha negado y el presidente de la Cámara lo ha llamado al orden y ha suspendido el pleno.



"Usted no es nadie para quitar símbolos de los escaños de este pleno", ha reprochado Torrent a Carrizosa, a quien ha reclamado que devolviera el lazo al escaño o que lo entregara a los servicios de la Cámara.





Carrizosa ha insistido en que el lazo estaba colocado en un escaño del Govern, delante de su grupo, y que todavía no hay consellers, lo que ha generado el aplauso del resto de diputados de Cs y que Torrent les advirtiera de que "no convertirán esto en un patio de escuela ni en una olla de grillos", en referencia al pleno."Si no saben guardar respeto a esta institución y a la Presidencia, los llamo al orden", ha continuado, y ha pedido hablar de eso después y continuar con la sesión, pero, ante la negativa de Cs de reponer el símbolo, Torrent ha suspendido el pleno.La diputada de la CUP Natàlia Sànchez ha recogido el lazo amarillo que ha sacado Carrizosa, y la diputada de JxCat Elsa Artadi lo ha vuelto a colocar.CANET DE MAREste rifirrafe en el pleno se produce solo unos días después de que en una playa de Canet de Mar (Barcelona) se produjera un incidente entre un grupo de personas que colocaron cruces amarillas y otro grupo que quería quitarlas.Las cruces y los lazos amarillos se han convertido en el símbolo que utilizan los soberanistas para denunciar la situación de cárcel de los líderes independentistas y también para criticar que, a su juicio, no hay democracia ni libertad en el Estado.