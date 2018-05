Torra afirma que los consellers en prisión quieren "acceder al cargo" y pide su libertad

El presidente de la Generalitat, Joaquim Torra, ha afirmado que Jordi Turull y Josep Rull le han manifestado este lunes en la prisión de Estremera (Madrid) su voluntad de acceder al cargo de consellers que él les ha propuesto, y su deseo de que el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena les ponga en libertad para que este miércoles puedan tomar posesión.

"Los consellers nombrados me piden especialmente que remarque su voluntad de acceder al cargo y que una vez más, pida a Llarena su libertad para que puedan acceder a la toma de posesión el miércoles en Barcelona. Catalunya les está esperando", ha afirmado.

Torra se ha expresado así en declaraciones a los medios tras visitar en la prisión de Estremera a los políticos catalanes Oriol Junqueras, Jordi Turull, Joaquim Forn, Josep Rull y Raül Romeva, todos en prisión preventiva por orden del Tribunal Supremo mientras se instruye la causa por su participación en el proceso independentista.

Tras destacar que su primera visita oficial "en nombre del Govern de Catalunya" haya sido a la prisión de Estremera, ha asegurado que la visita ha sido "muy emocionante" y en ella se han "compartido largos momentos".

"Lo primero que les he trasladado es toda la fuerza y el coraje que el pueblo de Catalunya me ha ido trasladando y se lo he hecho llegar a ellos, que lo han agradecido muchísimo", ha dicho Torra, quien ha añadido que los visitados "están bien, fuertes" y "deseando que esta judicialización de un tema político se acabe de una vez".

"Su aspecto es bueno, tienen de verdad unas ganas inmensas de que podamos solucionar cuanto antes una situación que jamás se tendría que haber producido", ha añadido en una breve declaración en castellano y catalán al cabo de la cual, no ha admitido preguntas de los medios.

En esta línea, ha asegurado que por los delitos de que están acusados "en ningún país de Europa estos presos estarían en prisión preventiva", situación que impacta "muy profundamente en sus familiares, que tienen que trasladarse 600 kilómetros para poder verles y en ocasiones, durante muy poco tiempo".

"Es un tema que como hemos visto estas semanas a raíz de las resoluciones que se han tomado en Bélgica y como se irán tomando en Alemania, Escocia y Suiza, estas imputaciones por estos delitos son absolutamente sin fundamento", ha asegurado.

Según Torra, "Catalunya está esperando a sus políticos honestos, honorables, demócratas que simplemente, hicieron lo que el pueblo les pidió que hicieran, que era dejar votar al pueblo de Catalunya".

Tras su visita a Estremera, el nuevo presidente de la Generalitat visitará a lo largo de la jornada la cárcel de Alcalá Meco donde se encuentran en prisión preventiva Carme Forcadell y Dolors Bassa; y la prisión de Soto del Real, donde están encarcelados Jordi Sànchez y Jordi Cuixart.