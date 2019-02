Un general de las Fuerzas Aéreas de Venezuela reconoce a Guaidó como presidente

El general de división venezolano Francisco Estéban Yánez Rodríguez ha anunciado este sábado su respaldo a Juan Guaidó como presidente "encargado" de Venezuela y ha asegurado que el 90 por ciento de los militares no apoyan al presidente Nicolás Maduro. "Hoy, con orgullo patriótico y democrático les informo que desconozco la autoridad írrita y dictatorial del señor Nicolás Maduro y reconozco al diputado Juan Guaidó como el presidente encargado de la República Bolivariana de Venezuela, por lo cual dignamente me pongo a sus órdenes", ha anunciado Yánez a través de un vídeo publicado en Twitter.



El general, que se presenta como director de planificación estratégica del alto mando de la Fuerza Aérea venezolana, asegura además que "el 90 por ciento de las Fuerzas Armadas no apoya a Nicolás Maduro", por lo que "la transición a la democracia es inminente". Yánez ha revelado además que Maduro tiene dos aviones listos todos los días y le ha invitado a utilizarlos para salir del país de inmediato.



Además, ha hecho un llamamiento a participar en las movilizaciones convocadas para este sábado en defensa de Guaidó. "A mis compañeros de arma les pido que no le den la espalda al pueblo de Venezuela, no repriman más", ha añadido en un vídeo.





En una carta publicada en su cuenta en Twitter, Yánez ratifica su decisión: "Alea iacta est. La suerte está echada. ¡Tomé mi decisión! ¡Ya crucé mi Rubicón!". "Nuestro pueblo espera que no le demos la espalda; menos aún que lo masacremos o nos matemos nosotros mismos (...). No sean tontos útiles" de la "cúpula política", ha apelado.En respuesta, el comandante de la Aviación Militar venezolana, el mayor general Pedro Alberto Juliac Lartiguez, ha respondido poco después en Twitter que "no se podía esperar menos del TRAIDOR GD Francisco Esteban Yánez Rodríguez, sobrino del corrupto general Yánez Méndez que por cierto tiene un expediente en la Contraloría General de la #FANB por corrupto! #LealesSiempreTraidoresNunca".Además, Juliac ha destacado que Yánez "no tiene mando ni comando sobre tropas y mucho menos de unidades aéreas". "No tiene liderazgo dentro de la Aviación Militar Bolivariana, ya que cumplía funciones en planificación de la aviación", ha subrayado.El presidente de la opositora Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, ha llamado a dar una "muestra de fuerza pacífica" en el inicio de las manifestaciones que ha convocado para este sábado en todo el país para destituir al presidente Nicolás Maduro tras declararse a sí mismo la semana pasada como "presidente encargado" del país."Hoy #2Feb vamos a reencontrarnos en la calle para mostrar nuestro agradecimiento al respaldo que nos ha dado el Parlamento Europeo, para seguir insistiendo en la entrada de la ayuda humanitaria y continuar nuestra ruta hacia la libertad", ha manifestado Guaidó.El líder opositor se dirigía así al presidente del PE, Antonio Tajani, quien esta semana le trasladó al "presidente" Guaidó el "apoyo" de la institución y le ha asegurado que es su "único interlocutor" en Venezuela."En todos los municipios de Venezuela y en cada ciudad del mundo, vamos a mandar un mensaje muy claro. Vamos a dar una muestra de fuerza, de forma pacífica y organizada", ha hecho saber el opositor antes del comienzo de las marchas.A las 10.00 de la mañana, hora local (las 15.00 en España) dieron comienzo 333 marchas opositoras por todo el país para pedir "el cese de la usurpación, elecciones libres y un gobierno de transición", según Guaidó, a 24 horas de que se cumpla el plazo dado por la comunidad internacional para que Maduro convoque nuevos comicios.