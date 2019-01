Un obrero destruye el "hall" de un hotel que había construido porque no le pagaron

Ha ocurrido en Liverpool. Un trabajador que había colaborado en la construcción de la recepción de un hotel de Liverpool se tomó la justicia por su cuenta. La cadena hotelera le debía 680 euros desde hacía alguna semana y este operario de la construcción no tuvo compasión con sus pagadores.



En las imágenes puede apreciarse como sube las escaleras que separan la calle del vestíbulo del hotel y entra con la grúa destrozando las cristaleras de la entrada al edificio. En unos minutos el varón destrozó la zona que él mismo había ayudado a construir. Poco después huyó de la zona para evitar ser capturado por la policía. Fueron algunos de sus compañeros quienes grabaron la acción.





I was on that job an was supposed to get paid the Friday before Xmas, could have been skint for all they knew, never got my money until the 2nd week of January, only a matter of time before something like this happened ????????? pic.twitter.com/WvQ91aRRgL