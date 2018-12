Dimiten los portavoces del Papa: el jefe de prensa Greg Burke, y su 'número dos', la española Paloma García Ovejero

El director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, Greg Burke, ha anunciado su dimisión junto a la vicedirectora, la española Paloma García Ovejero. Burke será sustituido provisionalmente por Alessandro Gisotti, hasta ahora coordinador de redes sociales del Departamento de Comunicación.

"Paloma y yo hemos dimitido, a partir del 1 de enero. En este momento de transición, pensamos que es mejor que el Santo Padre sea completamente libre para reunir a un nuevo equipo", ha anunciado Burke en su cuenta de Twitter, donde ha señalado que su experiencia en el Vaticano desde 2012 ha sido "fascinante".

"Gracias, Papa Francisco. Un abrazo muy fuerte", concluye.

Por su parte, García Ovejero ha destacado que "termina una etapa" y dado las gracias al Santo Padre por "estos dos años y medio" y a Burke por su "confianza, paciencia y ejemplo".

"Termina una etapa. ¡Gracias, Santo Padre, por estos dos años y medio! Gracias, Greg, por tu confianza, tu paciencia y tu ejemplo", ha publicado en su cuenta de Twitter.

Alessandro Gisotti, nacido en Roma, 44 años, está casado y tiene dos hijos. Licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad 'La Sapienza' de Roma en 1999, es periodista profesional. Después de una experiencia en la Oficina de Información de las Naciones Unidas en Roma, comenzó a trabajar como editor en Radio Vaticano en el año 2000.

De 2011 a 2016 fue vicejefe de redacción de la emisora papal. Ha seguido las actividades de los últimos tres Pontífices en Roma y en varios viajes apostólicos internacionales y en Italia. Desde 2017 es el Coordinador de las Redes Sociales del Dicasterio para la Comunicación de la Santa Sede.

Ha enseñado periodismo en el Instituto Máximo de los Jesuitas de Roma y Teorías y Técnicas de Periodismo en la Pontificia Universidad Lateranense. Ha escrito varios artículos y ensayos sobre la comunicación eclesial, en particular el volumen 'El decálogo del buen comunicador según el Papa Francisco', publicado en 2016 con prefacio del Cardenal Luis Antonio Tagle.

El prefecto del Dicasterio para la Comunicación, y del Director interino, Paolo Ruffini, ha destacado la "profesionalidad, humanidad y fe" de Burke y García Ovejero.

"Les agradezco la dedicación con la que han llevado a cabo su trabajo hasta ahora. Hoy, frente a lo que es su elección autónoma y libre, sólo puedo respetar la decisión que han tomado. Greg y Paloma (para esta tarea indicada por mi predecesor monseñor Dario Edoardo Viganò) fueron el primer director y primer vice director de la Oficina de Prensa tras el inicio de la reforma del sistema de comunicación de la Santa Sede decidida por el Santo Padre", ha recordado.

En este sentido, ha destacado que su "compromiso significativo" ha contribuido al camino de la reforma que hoy -tal y como han apuntado ambos- requiere un rápido paso del testimonio en el espíritu de servicio a la Iglesia.

"Es precisamente con este espíritu de servicio y fidelidad al Santo Padre que yo mismo llevaré adelante el complejo camino de esta importante reforma. El año que viene está lleno de citas importantes que requieren el máximo esfuerzo de comunicación. Confío plenamente en que Alessandro Gisotti, hasta ahora coordinador de las redes sociales del Dicasterio para la Comunicación y antiguo subdirector de Radio Vaticano, podrá dirigir la Oficina de Prensa ad interim, a la espera de que la nueva estructura se defina lo antes posible", ha añadido.

MOMENTO "DELICADO" PARA LA COMUNICACIÓN EN LA SANTA SEDE

Precisamente, Gisotti ha agradecido al Santo Padre la confianza depositada en su persona en un momento "tan delicado" para la comunicación de la Santa Sede. "Me he puesto a disposición del Prefecto Paolo Ruffini. Tengo una relación de estima y amistad con Greg Burke y Paloma G. Ovejero. Me uno al prefecto para agradecerles el trabajo realizado en los últimos dos años y medio en la dirección de la Oficina de Prensa", ha asegurado,

Asimismo, ha recalcado que tratará de cumplir la tarea que se le ha confiado con todo su empeño, con el espíritu de servicio a la Iglesia y al Papa que tuvo "el privilegio de conocer al estar al lado del padre Federico Lombardi durante casi 20 años".

"Sé que mi trabajo, aunque sea temporal, es especialmente exigente, pero me reconforta el gran valor de mis colegas de la Oficina de Prensa, cuya profesionalidad y dedicación he podido apreciar en muchas ocasiones", ha apuntado.

El Papa nombró a Greg Burke como portavoz del Vaticano en julio de 2016 y ha Paloma García Ovejero, como vice-portavoz del Vaticano. Burke llegó al Vaticano tras ser corresponsal de la revista 'Time' y del canal televisivo 'Fox News'.

García Ovejero se convirtió en la primera mujer vicedirectora de la Oficina de Prensa de la Santa Sede. La periodista se incorporó a COPE en 1998. En estos casi 20 años ha desarrollado su labor en el programa 'La Mañana' y en diferentes áreas de los Servicios Informativos. Fue en septiembre de 2012 cuando asumió la corresponsalía de COPE en Roma y el Vaticano. Paloma García Ovejero nació en Madrid el 12 de agosto de 1975 y es licenciada en la Universidad Complutense.

De esta manera, Francisco renovaba la Oficina de Prensa del Vaticano que, en los últimos 10 años, estuvo dirigida por Lombardi. Anteriormente, fue el también español, Joaquín Navarro-Valls, quien se ocupó de la dirección de la Oficina de prensa del Vaticano durante 22 años.

Jorge Blanco y Nuria Lugueros, ganadores de la San Silvestre Salmantina

Licitado el primero de los cinco proyectos para la ansiada rehabilitación de la A-62

Herido un octogenario tras lanzarse por la ventana de su casa al no poder salir por la puerta