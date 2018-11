La NASA emite en directo desde Marte el aterrizaje de una nueva sonda

La nueva sonda de la NASA, 'Insight ', aterrizará esta noche en Marte para iniciar su misión: estudiar la composición y estructura del planeta rojo. La estación meteorológica española participa junto con la NASA en la fabricación de esta nave.



'Insight' se trata de un novedoso aparato que cuenta con sensores HP Cubo que miden el viento y la temperatura del planeta, además de detectar los movimientos sísmicos.





It's #MarsLanding Day! Today, our @NASAInSight spacecraft blazes into the Mars atmosphere at 12,300 mph and slows to just 5 mph in less than 7 min., before gently touching down on the surface. Watch live starting at 2pm ET: https://t.co/ZuxLDtRxxM pic.twitter.com/wPlOZUg0bs