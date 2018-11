Actualiza su iPhone X a la versión iOS 12.1 y este explota durante el proceso

El iPhone de Rocky Mohamadali explotó mientras realizaba el proceso de actualización del sistema iOS 12.1 y el usuario de Twitter lo ha contado en la red social. "El iPhone se puso caliente y estalló durante el proceso", escribió en un tuit en el que mencionaba a la compañía.



Por el estado en que quedó el aparato tras explotar, no parecía tener arreglo; sin embargo Apple respondió a su tuit pidiendo que se pusiera en contacto con ellos para revisar lo ocurrido y aportar alguna solución. "Ese no es el comportamiento esperado", añadió.





@Apple iPhone X just got hot and exploded in the process of upgrading to 12.1 IOS. What's going on here??? pic.twitter.com/OhljIICJan