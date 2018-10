Le propina una brutal paliza porque le quitaron el sitio para aparcar

El aparcamiento de un restaurante de comida china en San Antonio, Texas, fue el escenario donde se produjo la brutal paliza. Un hombre se disponía a estacionar su coche en una plaza que acababa de quedar libre, cuando un vehículo ocupado por dos mujeres se adelantó quitándole el sitio.

El conductor bajó del coche y comenzó a recriminárselo a la conductora, que le ignoró. El problema comenzó cuando la otra ocupante del vehículo bajó del coche y comenzaron a discutir. Tras golpear varias veces el coche, la paliza finalmente se la llevó la otra pasajera. AngélicaLozano, víctima de esta agresión, declaró para Fox San Antonio: "Sólo recuerdo que me pegaba en la cara y me tiraba al suelo mientras me seguía golpeando".