'Aparca' el coche en una piscina durante una clase de conducir

Un conductor en prácticas que estaba preparándose para el examen de conducir en Maryland, Estados Unidos, acabó hundiendo su coche dentro de una piscina cuando practicaba el estacionamiento en un aparcamiento cercano al lugar. Los dos ocupantes, de 50 y 60 años, consiguieron salir ilesos del vehículo. Al parecer, el conductor subió el coche en un bordillo y atravesó la valla de la piscina.





~1245p 20125 Arrowhead Rd. Gburg, Car into community pool of the North Creek Community Center in Montgomery Village. No injuries. 2 occupants self rescued. appears to Driver error during parking practice session. @GPDNews investigating pic.twitter.com/4KbYU0Qc0J