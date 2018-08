¿Por qué los países de la UE no tienen obligación legal de acoger al Aquarius?

¿Por qué los países de la UE no tienen obligación legal de acoger al Aquarius?

Ningún país de la Unión Europea tiene la obligación legal de ofrecer uno de sus puertos para que en él puedan desembarcar los inmigrantes y refugiados que son rescatados por buques de ONG en aguas del Mediterráneo, al menos según el derecho marítimo internacional. Por ello, el Gobierno de Malta presume de haber autorizado al buque Aquarius con 141 personas a bordo a atracar en uno de sus puertos, recalcando que lo hace pese a no estar obligado por ley.

En declaraciones a Europa Press, los expertos en la materia Juan Luis Pulido y José Antonio Infiesta Alemany coinciden al señalar que no existe ninguna norma dentro de la Unión Europea (UE) que obligue a acoger a un barco con personas rescatadas a bordo, pero tampoco hay una ley que lo impida. "Si se quiere, se puede", argumenta el letrado Infiesta Alemany, socio fundador del despacho Islaw Abogados.

Según explican los dos expertos, entrar en un puerto "no es un derecho". Sobre la mesa solo existe la obligación de prestar auxilio a las personas que se encuentran en peligro de ahogarse en el mar. De hecho, el Convenio Internacional sobre Salvamento Marítimo obliga al capitán de un buque a rescatarlas, documento que indica además que los estados adoptarán las medidas necesarias para dar efectividad a ese deber.

Juan Antonio Pulido, cuya especialidad es el derecho marítimo y es consejero académico del despacho de Abogados Martínez-Echevarría, apunta que, "siguiendo la lógica" de priorizar la salvación de vidas y de garantizar los derechos humanos, "lo normal" es que el barco se vaya al puerto "más próximo".

Pero incide en que los puertos "no están obligados a recibir a buques que sean pabellón extranjero", por lo que Italia "no incumple ninguna norma del derecho internacional" al negarse a recibir a los buques de salvamento que operan en aguas del Mediterráneo y que no tienen bandera italiana. "Es un país soberano y puede recibir en sus puertos a los buques que estime oportuno", sostiene, para después ejemplificar que se puede denegar la entrada de cualquier barco que se considere que "representa un peligro".

En este contexto, los dos expertos en derecho marítimo recalcan que España puede cerrar el paso a cualquier barco de rescate y no tiene que justificar su negativa desde un punto de vista legal. "Cualquier excusa es válida para justificar la no entrada en el país, desde la alegación de insuficiencia de medios hasta el peligro de desestabilización social", destaca Infiesta Alemany, que apunta que el Gobierno "no tiene que ofrecer una argumentación legal", sino que "lo que debe hacer es asumir el coste político de negar asistencia a personas en peligro".