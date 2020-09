Un francés reclama su derecho a la eutanasia dejándose morir en directo

Por otro lado, Cocq cuenta con el apoyo de Jean-Luc Romero-Michel, adjunto al ayuntamiento de París a cargo de los derechos humanos y la lucha contra las discriminaciones y presidente de la Asociación por el Derecho a Morir Dignamente. Romero-Michel afirmó que Cocq está “encarcelado en su cama con un sufrimiento insoportable”

Alain Cocq explicó que su retransmisión contendría imágenes duras, pero no violentas porque no quería “imágenes basura”. Tras empezar esta madrugada el directo, Facebook le ha bloqueado hoy la retransmisión. “Facebook me ha bloqueado el straming hasta el 8 de septiembre”, publicó Cocq.

La empresa explicó que respetan la decisión de Cocq de querer dar visibilidad a una situación tan delicada, pero han tenido que tomar medidas porque en sus reglas se prohíbe las publicaciones que representen tentativas de suicidio. Cocq ha respondido reivindicando su derecho a la libertad de expresión y pidiendo apoyo para que la gente le ayude a que Facebook retire el veto.