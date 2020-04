El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este miércoles que ya ha firmado la orden ejecutiva que suspende la inmigración a Estados Unidos, que se aplicará sobre la residencia permanente --detendrá la emisión de tarjetas verdes o 'green cards'--, durante 60 días.

"Con el objetivo de proteger a nuestros excelentes trabajadores americanos, acabo de firmar una orden ejecutiva que suspende temporalmente la inmigración a Estados Unidos", ha indicado Trump durante la rueda de prensa del grupo de trabajo del coronavirus en la Casa Blanca, al tiempo que ha aclarado que la ha firmado "justo" antes de entrar en la sala.

"Asegurará que los estadounidenses desempleados de todos los orígenes sean los primeros en la fila de empleos a medida que se reabre la economía", ha agregado. En este sentido, también ha afirmado que la orden "preservará" los recursos para la atención médica del país para "los pacientes estadounidenses", según ha recogido la cadena de televisión CNN.

"Tenemos que cuidar a nuestros pacientes, tenemos que cuidar a nuestros grandes trabajadores estadounidenses y eso es lo que estamos haciendo", ha zanjado.

En este contexto, el presidente norteamericano también ha aludido a los suministros médicos disponibles en el país, y ha señalado que se han fabricado "cientos de miles de respiradores".

"Esto nadie lo sabía, todo el mundo estaba hablando de respiradores porque pensaban que no era capaz de resolver este problema, pero lo he resuelto", ha aseverado.

Así, ha detallado que ha mantenido una conversación "con algunos líderes que desesperadamente necesitan respiradores" y ha precisado que Estados Unidos ha enviado "500 a México, otros 500 a Francia" y "algunos más a España e Italia".

Por otro lado, Trump ha defendido su decisión de reabrir el país norteamericano en medio de la pandemia del coronavirus aludiendo a que el Covid-19 "no volverá de la misma forma".

"Y si vuelve, sin embargo, no volverá de la misma forma. Volverá en dosis más pequeñas que podemos contener", ha indicado Trump. "En mi opinión, por todo lo que he visto, nunca puede ser como lo que hemos visto hasta ahora. Lo que acabamos de pasar, no lo pasaremos (...) No vamos a pasar por lo que hemos pasado en los últimos meses", ha insistido.

Por su parte, el director de los Centros de Prevención y Control de Enfermedades (CDC), Robert Redfield, ha matizado sus palabras sobre una segunda oleada de contagios de coronavirus en Estados Unidos y ha especificado que "podría ser más difícil, más complicada", pero "no peor".

Previamente, Redfield había avisado de que una segunda oleada de contagios de coronavirus "podría ser peor" en la nación norteamericana porque se produciría de forma paralela a la gripe estacional.

"DEMASIADO PRONTO" PARA GEORGIA

Sin embargo, minutos después, el presidente estadounidense ha valorado que "es demasiado pronto" para que el estado de Georgia reabra su economía y ha especificado que está "fuertemente" en desacuerdo con el gobernador, Brian Kemp.

Kemp anunció que este viernes gimnasios, boleras, centros de estética y otros negocios podrán volver a ponerse en funcionamiento. También pueden volver los servicios religiosos presenciales, mientras que restaurantes y cines podrán abrir el lunes.

"Le he dicho al gobernador Kemp que estoy fuertemente en desacuerdo con su decisión de abrir algunas instalaciones, lo que constituye una violación de la fase uno de las recomendaciones para la increíble gente de Georgia", ha asegurado Trump.

"Pero al mismo tiempo, debe hacer lo que cree que es correcto. Quiero que haga lo que cree que es correcto. Quiero que haga lo que cree que es correcto, pero no estoy de acuerdo con él en lo que está haciendo", ha añadido, al tiempo que ha afirmado que quiere que los gobernadores tomen decisiones.

En esta línea se ha expresado también el principal responsable científico en la lucha contra el coronavirus en Estados Unidos, Anthony Fauci, que ha concretado que Estados Unidos debe "considerar cuidadosamente cómo volver a la normalidad".

Fauci, que ha insistido en que el distanciamiento físico "funciona", ha pedido a los gobernadores que tengan cuidado para evitar un "rebote" de los casos de coronavirus. "Existe la posibilidad de que tengamos un rebote. Y la única manera de no reabrir la economía es tener un rebote que no podamos solucionar", ha dicho.

KEMP RESPONDE

Por su parte, Kemp ha contestado a Trump tras la rueda de prensa del presidente. En una serie de mensajes publicados en su cuenta de la red social Twitter, ha indicado que ha discutido la reapertura de Georgia con el presidente, al tiempo que le ha agradecido su "audaz liderazgo y perspicacia durante estos tiempos difíciles" y el marco proporcionado por la Casa Blanca "para avanzar con seguridad".

Así las cosas, el gobernador de Georgia ha afirmado que la decisión de reabrir la economía se ha tomado con "datos" y con la guía de las autoridades estatales de salud pública.

"Continuaremos con este enfoque para proteger las vidas y los medios de vida de todos los ciudadanos de Georgia", ha aseverado Kemp, que "confía" en que "los propietarios de los negocios que decidan reabrir se adherirán" a las medidas básicas "que priorizan la salud y el bienestar de los empleados y clientes".

Georgia, que cuenta con 21.102 casos de coronavirus y 846 muertes, según su Departamento de Salud, ha puesto en marcha el plan más agresivo de todos los estados para reabrir su economía. La fecha que maneja la Administración Trump para la reapertura del país es el 1 de mayo. Estados Unidos es el país más afectado por la pandemia del Covid-19, con más de 837.000 positivos y más de 46.000 muertes.