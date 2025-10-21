Sarkozy entra en prisión reivindicándose como víctima de un «escándalo judicial» «No es un expresidente de la República quien está siendo encarcelado esta mañana, sino un hombre inocente», ha esgrimido

El expresidente de Francia Nicolas Sarkozy ha entrado en prisión este martes para cumplir una condena a cinco años de cárcel por los fondos recibidos por su campaña de manos del régimen de Muamar Gadafi, en una histórica jornada que, según el antiguo mandatario, deriva de un «escándalo judicial» que ha «humillado» a todo el país.

Sarkozy, el primer expresidente en entrar en la cárcel, ha abandonado su vivienda a primera hora del día y ha recorrido acompañado de su esposa, Carla Bruni, y de sus abogados, el camino que le separaba de la prisión parisina de La Santé, a donde ha ingresado entre fuertes medidas de seguridad.

Sobre Sarkozy pese una condena de cinco años de cárcel por asociación de malhechores. Aunque no es firme, el juez dictaminó que sí debía entrar en prisión, si bien los abogados ya han anunciado este mismo martes que han presentado una petición para que pueda permanecer en libertad provisional mientras se sigue estudiando su caso en segunda instancia.

El antiguo dirigente conservador siempre ha negado cualquier irregularidad y ha denunciado una supuesta persecución política contra él a través de los tribunales, argumentos a los que ha vuelto a agarrarse en un comunicado publicado en sus redes sociales este martes y en el que ha insistido en su supuesta inocencia.

«No es un expresidente de la República quien está siendo encarcelado esta mañana, sino un hombre inocente», ha esgrimido Sarkozy, que ha dicho sentirse víctima de un «escándalo judicial» y de un «calvario» iniciado hace más de una década. De hecho, tiene otros frentes judiciales abiertos, en uno de los cuales ya fue condenado en firme por corrupción y tráfico de influencias.

Según Sarkozy, la causa que ha terminado llevándole entre rejas parte de un documento falso y se resumen en «un caso de financiación ilegal sin fondos». Sin embargo, ha instado a la ciudadanía a no tener «lástima» por él sino por Francia, «Que se ve humillada por la expresión de una venganza que ha llevado el odio a un nivel sin precedentes».

«No tengo ninguna duda. La verdad triunfará. Pero el precio a pagar habrá sido demoledor», ha subrayado en su nota

