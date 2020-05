Portugal reduce a nueve el balance de fallecidos diarios

Las autoridades portuguesas han confirmado 553 casos más de coronavirus en las últimas 24 horas, periodo en el que se han registrado además nueve fallecidos, lo que evidenciaría la aparente contención del virus en un país que ha comenzado ya a relajar las medidas de confinamiento.

Con este nuevo balance, la cifra provisional del coronavirus ya ha subido en Portugal hasta los 27.268 positivos y los 1.114 fallecidos. El número de personas recuperadas ha aumentado hasta 2.422, mientras que 842 enfermos están ingresados en hospitales, 127 de ellos en cuidados intensivos.

Portugal permite desde el pasado lunes la reanudación de ciertas actividades, si bien desde el Gobierno han insistido este viernes en la necesidad de no bajar la guardia. “La epidemia no ha acabado. Desconfinar no es frenar”, ha advertido el secretario de Estado de Salud, António Lacerda Sales, según el diario luso ‘Publico.

En este sentido, ha señalado que “recuperar el flujo de las vidas” no puede echar por tierra “el camino hecho hasta ahora”. “Nunca está de más decir esto. Nunca está de más recordar que nuestro éxito depende de todos y cada uno de nosotros”, ha añadido.