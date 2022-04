Macron y Le Pen pasan a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales francesas

“Se abre una nueva página de lucha. Cada uno de vosotros se encuentra frente al muro de la decisión que debe tomar (...). Conozco vuestro enfado. No dejéis que os haga cometer errores que serían difíciles de reparar”, ha afirmado Mélenchon. “Sabemos a quién no votaremos nunca. No debemos darle un solo voto a la señora Le Pen”, ha insistido.

Pese a sus agrios enfrentamientos en campaña, Zemmour ha pedido rápidamente el voto para Le Pen de cara a la segunda vuelta de las elecciones. “Aunque electoralmente no cambia nada, políticamente ha cambiado todo porque hemos llegado”, ha destacado.

“Tengo muchas discrepancias con Marine Le Pen (...). No me equivocaré de oponente. Por eso hago un llamamiento a mis votantes para que voten a Marine Le Pen”, ha afirmado en su discurso. “Gracias a ustedes puedo hacer una promesa: seguiré defendiendo a Francia y nuestras ideas. Ya estamos planeando el futuro. No me detendré aquí”, ha prometido.

Poco después ha comparecido la candidata presidencial del partido Agrupación Nacional (AN). Le Pen ha prometido “poner en orden Francia en cinco años”.

“De su voto dependerán las decisiones políticas del próximo quinquenio, pero en realidad comprometerán a Francia durante los próximos 50 años. Pondré Francia en orden en 5 años”, ha afirmado Le Pen en su discurso de agradecimiento.

Así, Le Pen ha pedido a “todos los que hoy no han votado a Emmanuel Macron”. “Todos los que hoy no votaron por Emmanuel Macron están destinados a sumarse a esta Agrupación”, ha remachado.