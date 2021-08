Los talibanes declaran el fin de la guerra tras tomar la capital de Afganistán

El presidente de Afganistán, Ashraf Ghani, ha abandonado este domingo el país poco después de la entrada de los talibán en la capital, Kabul, según ha explicado para evitar lo que habría sido un “desastre” en la culminación de la gran ofensiva que ha llevado a los milicianos a recuperar el control del país tras la retirada de las tropas internacionales.

Horas después de que trascendiese su salida, Ghani ha explicado en un mensaje publicado en Facebook que tuvo que tomar una “dura” decisión en un momento en el que los talibán amenazaban ya con hacerse con el palacio presidencial. Optó por huir, según ha explicado porque lo contrario habría supuesto la “destrucción” de Kabul.

El mandatario ha dado por perdida la batalla de las armas con los talibán, pero ha cuestionado que estos puedan tener legitimidad para gobernar solo por los avances militares logrados en poco más de una semana. En este tiempo, se han hecho con el control de la mayoría de las provincias sin apenas oposición de las autoridades.

El Gobierno español mandará este lunes dos aviones a Dubái para repatriar a los españoles y traductores afganos de Afganistán

El Gobierno enviará este lunes dos aviones A400 desde España con destino Dubái para cubrir la primera fase de repatriación del personal de la embajada, de los españoles que quedan en ese país y de todos aquellos afganos y sus familias que durante años han colaborado con nuestro país, según han señalado fuentes del Ministerio de Defensa y el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.

No obstante, aún no se ha especificado cuándo saldrán estas personas de Kabul. El ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, José Manuel Albares, anunció el viernes el inicio de dicho plan, si bien las fuentes han confirmado que por ahora no ha comenzado la evacuación propiamente dicha, sino que se están cerrando todos los detalles con el Ministerio de Defensa, que es el que procederá a la misma.

La evacuación, han señalado las fuentes, se producirá “en cuanto las circunstancias lo permitan”, teniendo en cuenta en todo momento la seguridad de las personas a las que se prevé evacuar y con la premisa, expresada por Albares, de “no dejar a nadie atrás”.

Así, la previsión es poder sacar de Afganistán a los seis españoles que se tiene constancia de que aún permanecían en el país, junto al personal de la Embajada --que actualmente se limita al embajador saliente, Gabriel Ferrán y su segundo y a los policías que la custodian--.

Junto a ellos, está prevista la evacuación de traductores afganos que trabajaron “codo con codo” con los españoles en los últimos años, tal y como adelantó Albares, cuya cifra exacta aún se desconoce.