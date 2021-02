Las asombrosas revelaciones de las hijas de Maradona: “A mi papá le daban una pastilla misteriosa para que si tomaba alcohol le diera asco o rechazo”

Tres meses después del fallecimiento del mito argentino, la investigación por las causas de la muerte de Maradona continúa para determinar si hubo mala praxis por parte del personal sanitario que atendía al exfutbolista.

Esta semana la Fiscalía General de San Isidro ha llamado a declarar, en calidad de testigos, a sus dos hijas Gianinna y Jana. “Lo vi alcoholizado y en alguna oportunidad creo que estaban presentes Luque o Cosachov” (médicos del exjugador). “El personal de la Clínica Olivos quería internarlo en una clínica especializada y Luque se oponía y se agarraba la cabeza. Cosachov respaldó la internación domiciliaria propuesta por Luque. Me daba cuenta por el olor que mi papá fumaba marihuana con Charly” (su psicólogo) declaró Jana. En una ocasión cuando el médico que cuidaba a Maradona había llevado a una mujer por la noche, habían intentado quitarse de encima a Diego: “le dio cerveza y porro. Lo quebró en mil pedazos”.

Las declaraciones de su otra hija, Gianinna, tampoco dejaron en buen lugar a los cuidadores de su padre: “A mi papá le daban una pastilla misteriosa para que si tomaba alcohol le diera asco o rechazo”.

En cuanto a la falta de comunicación que había entre Maradona y sus hijos Guianina asegura que: “A mi papá le cambiaban el teléfono constantemente. Mi papá no sabía usarlo, no sabía cambiar el chip. Solo sabía mandar mensajes de voz. Y siempre había alguien dictándole”. Ella misma también contó como era la situación en la que vivió su padre los últimos días: “Cuando se iba Monona [la cocinera] de domingo a martes no quedaba nadie para cocinar ni limpiar. Lo hacía todo el entorno”.

Por el momento la Fiscalía continúa recogiendo testimonios para esclarecer si hubo homicidio culposo en la muerte del ídolo de Argentina.