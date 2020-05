Italia registra un repunte en muertes diarias pero los nuevos contagios bajan al tercer mínimo histórico

El Gobierno italiano ha confirmado un total de 416 nuevos casos de coronavirus en todo el país, cien menos que el viernes y el tercer mejor dato histórico desde la declaración de la pandemia, pero ha registrado cierto repunte en muertes diarias, que pasan de 87 a 111, según el balance proporcionado este sábado por Protección Civil.

Con estas cifras en cuenta, el balance total de fallecidos es de 33.340 y los casos totales ascienden a 232.664. El número actual de casos positivos, esto es, descontando fallecidos y recuperados, es de 43.691. El número de personas recuperadas hasta el momento asciende ya hasta las 155.633.

Asimismo, hay 6.680 pacientes hospitalizados con síntomas (414 menos que el viernes), de los cuales 450 están en cuidados intensivos (25 menos que ayer, según el balance).

Lombardía sigue siendo un día más la región más afectada con 88.758 casos y 16.079 muertos, pero arroja una nota positiva al registrar 221 casos nuevos frente a 354 el día de ayer. Piamonte tiene constancia de 3.858 fallecidos y 30.583 contagios tras 82 nuevos casos, seguido de Emilia-Romaña con 27.759 afectados y 4.107 fallecidos.

DI MAIO LLAMA A LA UNIDAD

El día ha estado marcado en parte por las declaraciones formuladas por el vice primer ministro italiano, Luigi Di Maio, quien ha manifestado su malestar ante algunos países del norte de Europa que rechazan abrir fronteras y ha advertido de que "la paciencia tiene un límite" y que no tolerarán que Italia sea tratada "como una leprosería".

"Siempre debemos medir las palabras y las acciones. Si alguien piensa en tratarnos como una leprosería, que sepa entonces que no nos quedaremos impasibles. La paciencia tiene un límite", ha afirmado Di Maio en un mensaje publicado en Facebook.

Di Maio, líder del Movimiento 5 Estrellas y ministro de Asuntos Exteriores, se refiere así a los países del norte de Europa que por el momento han decidido mantener sus fronteras cerradas a los turistas por temor al contagio del coronavirus.

"En estos días he escuchado muchas cosas sobre Italia. No me parece el momento de generar polémica, pero quiero decir una cosa con claridad: exigimos respeto", explica Di Maio al principio de su mensaje.

"Por amor de Dios. Entiendo la competencia entre Estados. Es legítimo siempre y cuando sea sano y justo. Porque hay algo que digo con orgullo: Italia es hermosa, única. Tiene maravillas increíbles, playas fantásticas. Y lo más probable es que no tenga rival", ha argumentado.

Por ello ha pedido una "respuesta europea" a la cuestión de la reapertura de las fronteras. "Si actuamos de manera diferente y descoordinada, será un fracaso para el espíritu de la UE", ha advertido.