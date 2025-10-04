Israel anuncia la puesta en marcha del plan de Trump tras alcanzar un acuerdo preliminar con Hamás El movimiento palestino acepta liberar a todos los rehenes israelíes y prepara un alto el fuego en Gaza, mientras Netanyahu coordina con Washington la implementación del acuerdo

El Gobierno de Israel ha confirmado este viernes que comenzará a implementar el plan propuesto por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para el futuro de la Franja de Gaza, tras el anuncio de Hamás de que está dispuesto a liberar a todos los rehenes israelíes a cambio de un alto el fuego.

La oficina del primer ministro, Benjamin Netanyahu, indicó que Israel actuará de manera inmediata en la primera fase del plan, manteniendo plena cooperación con la Casa Blanca para poner fin al conflicto según los principios fijados por Israel y alineados con la visión de Trump.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han realizado una evaluación especial de la situación, bajo la dirección de los mandos del Estado Mayor, y han comenzado los preparativos para garantizar la seguridad de sus tropas mientras se implementa la liberación de los rehenes. La cúpula militar ha solicitado mantener a todas las fuerzas «alerta y vigilantes» ante la sensibilidad de la operación.

Por su parte, Hamás ha expresado su disposición a liberar a todos los prisioneros israelíes, vivos o muertos, y a iniciar negociaciones inmediatas a través de mediadores para definir los detalles del intercambio. Además, el grupo se compromete a entregar la futura administración de Gaza a un organismo palestino de tecnócratas independientes, respaldado por la comunidad árabe e islámica.

La reacción de Hamás llega tras un ultimátum de Trump, que fijó como plazo las 18:00 horas del domingo en Washington (0:00 del lunes en España), advirtiendo que, de no aceptar el acuerdo, se desataría «un infierno como nunca antes se había visto». El presidente estadounidense había presentado un plan de 20 puntos el lunes y reafirmó que esta sería la «última oportunidad» para lograr la paz en Oriente Próximo.