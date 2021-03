Francia desaconseja viajar a España por razones de ocio y denuncia el intento de “estigmatizar” a los franceses

Francia ha desaconsejado este jueves “rotundamente” a los ciudadanos de este país que viajen a España por razones de ocio y ha denunciado el intento de “estigmatizar” a los franceses con la imagen de turismo de borrachera.

En cualquier caso, ha admitido que no puede prohibir estos desplazamientos, por lo que recomienda a sus compatriotas el cumplimiento de las normas sanitarias establecidas por las autoridades en el marco de la lucha contra la Covid-19.

“Desaconsejamos rotundamente viajar a España desde Francia por razones de ocio”, señala la Embajada de Francia en España en un mensaje en su cuenta oficial de Twitter, en el que recuerda que en caso de tener que realizar el desplazamiento “los viajeros siempre deben cumplir las normas”.

En un mensaje, el encargado de negocios de la Embajada de Francia en España, Gautier Lekers, ha señalado que no se puede prohibir a los franceses que acudan a España y únicamente se puede recomendar que no viajen y cumplan las normas cuando lo hagan y ha pedido no “exagerar un fenómeno que no existe”.

“No quiero entrar en polémicas sobre los turistas europeos que vienen a visitar España. Solo quiero subrayar que no hay que exagerar un fenómeno que no existe”, ha señalado, al tiempo que ha rechazado “rotundamente” que se trate de “estigmatizar” a los franceses con la imagen del turismo de borrachera. “Hay de todas las nacionalidades y vienen a España ahora”, ha aclarado.

En este sentido, ha recordado que únicamente el 10 por ciento de los clientes de los hoteles de Madrid son franceses y que la propia hostelería y los propios hosteleros de la capital dicen “que los turistas franceses representan, ahora, una parte muy pequeña de su clientela”.

“Tenemos que tener en cuenta que algunas Comunidades Autónomas quieren a turistas europeos como Baleares”, ha indicado no obstante, al tiempo que ha llamado a sus compatriotas a cumplir las normas adoptadas por cada Comunidad Autónoma y del Gobierno español, con el que Francia trabaja para luchar contra la pandemia.

Asimismo, ha lanzado un llamamiento a la tranquilidad dado que los franceses que acuden a España lo hacen con una prueba PCR negativa y ha reiterado el compromiso de Francia para trabajar conjuntamente con nuestro país en la lucha contra la pandemia de la Covid-19.

La Embajada de Francia endurece así su tono tras las críticas de la candidata de Más Madrid a las elecciones madrileñas del próximo 4 de mayo, Mónica García, por el turismo de borrachera de ciudadanos franceses en Madrid.

En un mensaje colgado en su cuenta de Twitter este miércoles, replicó a las mismas recordando que los franceses no necesitan “ni alcohol ni alfombra roja” para viajar a España porque, como a todos los europeos, les gusta este país.

En concreto, se refería a los turistas que llegan a la capital para disfrutar de unas restricciones más relajadas por la pandemia del Covid-19, con la hostelería abierta y el toque de queda fijado para las once de la noche, cuando en Francia está establecido a las ocho de la tarde y en varias regiones del país rige un confinamiento estricto.

“No hacen falta ni alcohol ni alfombra roja... Como a todos los europeos, a las “hordas” de franceses siempre nos gustarán Madrid y España”, ha respondido la embajada dirigida por Jean-Michel Casa en un mensaje en su cuenta oficial de Twitter.