Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Sofía Quiroz celebrando su último cumpleaños. INSTAGRAM SOFÍA QUIROZ

Fallece a los 25 años una 'influencer' colombiana tras un accidente de moto

Sofía Quiroz era una amante de las dos ruedas

La Gaceta

Lunes, 1 de diciembre 2025, 22:03

Comenta

El mundo de las dos ruedas está de luto tras conocerse este lunes el fallecimiento de la motorista e 'influencer' colombiana Sofía Quiroz, 'Bikegirl' en sus redes sociales, al sufrir un accidente en la localidad de Floridablanca.

La joven de 25 años de edad acumulaba algo más de 35.000 seguidores en Instagram y sus post, en su gran mayoría, trataban sobre sus experiencias en el mundo de las dos ruedas. Precisamente, según las primeras informaciones publicadas, el sinisestro se pudo haber producido tras perder el control de su motocicleta en un intento de adelantar a dos vehículos.

Muchos han sido los que se han querido despedir de la 'influencer' a través de la redes sociales.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un violento delincuente sale de prisión con pulsera GPS y vuelve a los 15 días por violar a una mujer en Salamanca
  2. 2

    La vida y la muerte en el mismo vientre
  3. 3 Tres heridos, entre ellos una menor de 8 años, tras volcar un coche en la A-50, a la altura de Aldeaseca de la Frontera
  4. 4 Nuevo hecho lamentable en la base: puñetazos en la cabeza, agarrones de cuello y aficionados que se enzarzan con jugadores
  5. 5 Dañado uno de los elefantes navideños instalados en el centro de Salamanca
  6. 6 «En Salamanca no hay un solo día en el que nos libremos de decirle a un hombre que tiene un cáncer»
  7. 7 Castilla y León refuerza la caza del jabalí para prevenir la Peste Porcina Africana
  8. 8 Tres provincias de Castilla y León en alerta por nevadas este martes
  9. 9 Consulta los precios y cotizaciones de la Lonja de Salamanca de este lunes 1 de diciembre
  10. 10 Los pueblos volverán a recuperar las oficinas bancarias con el fin de crear empleo y riqueza

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Fallece a los 25 años una 'influencer' colombiana tras un accidente de moto

Fallece a los 25 años una &#039;influencer&#039; colombiana tras un accidente de moto