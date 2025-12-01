Fallece a los 25 años una 'influencer' colombiana tras un accidente de moto Sofía Quiroz era una amante de las dos ruedas

La Gaceta Lunes, 1 de diciembre 2025, 22:03

El mundo de las dos ruedas está de luto tras conocerse este lunes el fallecimiento de la motorista e 'influencer' colombiana Sofía Quiroz, 'Bikegirl' en sus redes sociales, al sufrir un accidente en la localidad de Floridablanca.

La joven de 25 años de edad acumulaba algo más de 35.000 seguidores en Instagram y sus post, en su gran mayoría, trataban sobre sus experiencias en el mundo de las dos ruedas. Precisamente, según las primeras informaciones publicadas, el sinisestro se pudo haber producido tras perder el control de su motocicleta en un intento de adelantar a dos vehículos.

Muchos han sido los que se han querido despedir de la 'influencer' a través de la redes sociales.