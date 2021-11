Antonio Calderón. El entrenador del Salamanca no es capaz de enderezar el rumbo del conjunto salmantino, que ayer perdió en su visita al Arosa y suma ya seis semanas sin ganar ni tan siquiera marcar. Los salmantinos no pudieron reponerse al gol de los gallegos en el minuto 27 y no fueron capaces de levantar el resultado adverso.