Jornada de matanza entre famosos y capistas en Guijuelo

El ciclo de las matanzas típicas de Guijuelo llegan este fin de semana al ecuador de las celebraciones con la presencia de caras conocidas de la televisión y locutores de la radio para dar un ambiente periodístico a Guijuelo.

Los protagonistas de la tercera matanza será la periodista y presentadora del telediario de mediodía en Antena 3, Sandra Golpe, junto con la locutora de radio Araceli Zarzalejos y el periodista del programa "Entre dos luces", Nacho Álvaro. Los tres serán nombrados matanceros de honor en una jornada en la que estarán acompañados por otras caras conocidas como Carlos Santos, Roberto Brasero y el periodista salmantino Javier Gallego. Y en esta matanza, el productor Willy Rubio hará las veces de maestro de ceremonias convirtiéndose así en el invitado con más veteranía en esas labores gracias a su amistad con el organizador Jesús Merino.

Todos ellos protagonizarán una matanza que, a mayores, estará dedicada a los capistas. Más de 70 aficionados a la capa se darán cita en Guijuelo para participar en el ritual matancero en una jornada con sol y suaves temperaturas. También se dará a conocer la nueva presidenta de la asociación de capistas de Guijuelo, Beatriz Revilla, que ha iniciado un nuevo mandato al frente de esa entidad.

Al margen de las caras conocidas e invitados, no faltarán los matarifes Tito Elices y su hijo Luis junto con las águedas, la deshurdidora Pilar Hidalgo, el ganadero Faustino Prieto, el tamborilero Alberto Vela "El Turuta" y otros colaboradores de la celebración.

La matanza dará comienzo como es habitual a las doce de la mañana con la presentación de los invitados por parte de Jesús Merino. Después, cada uno de ellos recibirá la blusa, la boina y la medalla como matanceros de honor y dará comienzo el sacrificio del cerdo. En este momento, el marrano será introducido en una pérgola para que el sacrificio no se realice ante los ojos del público, tal y como establece la normativa actual.

Después, el cerdo será chamuscado y comenzará el despiezado mientras las águedas invitan al público a aguardiente y perrunilla en una cita animada por la música en directo de la flauta y el tamboril. El reparto de las raciones de chichas entre el público cerrará la tercera jornada matancera como principal atractivo de Guijuelo en febrero.

Y DESPUÉS...

Tras la celebración de la matanza propiamente dicha, la actividad en Guijuelo no parará ya que este fin de semana tendrá doble propuesta de entretenimiento para el público. La actividad del sábado se traslada al día siguiente a la Plaza Mayor, donde se celebrará la fiesta del mondongo, para completar la agenda de actividades en la localidad de Guijuelo.

Esta actividad, creada hace varios años, tiene como objetivo explicar al público la fase posterior al sacrificio del cerdo, es decir, los pasos a seguir para embutir las carnes y preparar el resto de productos de la matanza. Cada año, la fiesta del mondongo tiene un invitado especial y, en esta ocasión, el protagonista será el periodista Carlos Santos, que hará las veces de mondonguero mayor en una celebración en la que no faltarán también el resto de matanceros de honor e invitados que protagonizaron la jornada anterior en la plaza de Castilla y León.

Las águedas colgarán el traje típico para vestir a la antigua usanza y realizar las labores propias del matanza como adobar y embutir las carnes extraídas del cerdo en la jornada anterior. No faltará tampoco las chichas y otros guisos preparados allí mismo para deleite del público. No faltará la música de la flauta y el tamboril en una jornada con buen tiempo también aunque con temperaturas al más frescas.