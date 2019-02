José Manuel Parada: "Los amigos me han hablado maravillas de la matanza"

El televisivo José Manuel Parada protagonizará este sábado por la noche el pregón de la matanza. Es un amigo más de Guijuelo por sus visitas desde hace tiempo al stand de Guijuelo pero hasta este año no había podido visitar la villa.

–¿Desde cuándo viene su relación con Guijuelo?

–Todos los años, cuando voy a Fitur, paso por el stand de Guijuelo y allí Jesús Merino siempre me dice que cuando voy a ir a la matanza, pero Fitur es a finales de enero y apenas queda tiempo para organizarme de cara a la matanza que es en febrero y no llego a tiempo. Por eso, en verano me llamó Jesús para que me diera tiempo a organizarme y no dijera que no. Hace poco he empezado a trabajar en el programa de Tele 5 "Viva la vida", con Emma García, y avisé a la directora que tengo que salir pronto el sábado. A cambio, he propuesto hacer un reportaje de Guijuelo porque ya lo hemos realizado de otros productos anteriormente. La semana anterior, por ejemplo, lo hicimos de los grelos gallegos. El programa termina a las nueve de la noche y tengo que salir antes o no ir. Le había prometido a Jesús un "Cine de barrio" en Guijuelo y no pude cumplirlo, así que ahora haremos un "Viva la vida" con un "Viva el cerdo". Empecé mi carrera, primero en Galicia, luego en Cataluña y cuando vine a Madrid iba a Fitur allí conocí a Jesús. El stand de Guijuelo es un punto de encuentro de personajes conocidos, actores, cantantes. Prueba de ello es el actor Pepe Ruiz, que va mucho por allí.

–Para usted, el mundo de la matanza no es nuevo, ¿verdad?

–Recuerdo que mis abuelos criaban los cerdos y en las matanzas nos juntábamos los tíos, los primos; era una reunión familiar en toda regla. A mí me daba pena a la hora de matar el cerdo porque veía cómo se criaba a lo largo del año.

–Tiene incluso alguna anécdota relacionada con este tema...

–Del cerdo aprovechas todo. Recuerdo que haciendo las noches en RNE, una señora me dijo en antena: es usted como un cerdo. Al principio me chocó, pero era un elogio, una cosa positiva para decir que de mí también se aprovechaba todo. No sé por qué el llamarte cerdo es algo negativo porque el cerdo ha quitado mucho hambre y tenemos que agradecerle mucho.

–¿Con qué objetivos viene a Guijuelo?

–Voy a intentar disfrutarlo porque los amigos me han hablado maravillas de la matanza de Guijuelo. Por ejemplo, Tico Medina, Luis Carandell, Miguel Caiceo y otra gente que han sido pregoneros o matanceros. Más adelante, si consigo librarme, volveré y si no, para el año que viene, repetiré.

–Viene a la matanza de Guijuelo en un momento dulce de trabajo tras empezar en Tele 5.

–Empecé en "Viva la vida" antes de Navidad, cuando se fue Toñi Moreno. Coincidí en "Sálvame" con Emma García y me dijo que le gustaría que fuera al programa y allí estoy, muy contento porque con ella se trabaja muy a gusto.