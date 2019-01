Talan los árboles del Miguel de Cervantes por el riesgo de caída sobre el colegio

El Ayuntamiento de Guijuelo ha aprovechado las vacaciones de Navidad para talar los árboles ubicados en el jardín del acceso principal al centro por el riesgo que corrían de caer sobre el propio edificio o el patio, como ya sucedió el año pasado con la caída de un ejemplar sobre la valla.



En aquel momento, el árbol destrozó parte de cierre del colegio y no provocó mayores daños, ni humanos ni materiales, porque no había actividad en el centro, pero el riesgo era notable y, de ahí, que el Consistorio, a petición del propio centro haya actuado para retirar los árboles. Se trata de ejemplares tipo álamo, que, como los chopos, son de rápido crecimiento pero envejecen también pronto con el riesgo de caída de ramas e incluso de todo el árbol, como se puso de manifiesto el año pasado. Además, las raíces de algunos de ellos podían llegar a afectar ya al acerado del entorno del colegio por lo que se adoptó la decisión de retirarlos.



Hasta el momento se han cortado los siete ejemplares que se encontraban frente a la fachada principal del centro y no se descarta que se pueda actuar sobre algunos otros que rodean el perímetro del colegio, aunque los que han quedado ya son árboles más pequeños y los riesgos son todavía menores. Eso sí, al ser de rápido crecimiento y deterioro, todo apunta a que el Consistorio tendrá que actuar también allí para reducir los riesgos. La medida ha sido recibida de forma positiva sobre todo por las familias que tienen alumnos en el centro ya que se acaba con un riesgo notable.







