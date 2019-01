Julián Ramos no repetirá como candidato a la alcaldía de Guijuelo

El alcalde de Guijuelo, Julián Ramos, ha confirmado este miércoles que no se presentará a la reelección en las municipales del próximo año, 2019. Ramos accedió a la Alcaldía de Guijuelo en 2005 tras dos años como edil. Revalidó el cargo en 2007, 2011 Y 2015 con amplias mayorías absolutas. "Me voy con la satisfacción del trabajo hecho por el bien de los guijuelenses. Guijuelo no es hoy el mismo que hace 16 años", manifestó Ramos al señalar que se trata de una decisión personal y firme.