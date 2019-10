Yurena se derrumba en el adiós definitivo a su madre, Margarita Seisdedos

Yurena se enfrenta a uno de los momentos más difíciles de su vida y es que el fallecimiento de su madre, Margarita Seisdedos, ha sido un duro golpe. Después de varias semanas ingresada en el hospital, la madre de la artista decía adiós definitivamente a los 91 años debido a una larga enfermedad.

Por todos era conocida la estrecha relación que Yurena y su madre mantenían desde hace años. La artista utilizó su cuenta de Instagram para despedirse definitivamente de ella: “Hoy mi vida ha estallado por los aires en millones de pedazos imposibles de recomponer. Mi alma y mi corazón se han partido en millones de trozos. Hoy me siento morir. Mi luz, mi Estrella, mi vida, mi ángel, mi reina, mi aliento, eso has sido para mi mamá, desde que nací hasta tu último aliento. Siempre permanecerás en mi alma y en mi corazón, hasta mi último suspiro en esta vida. Nada volverá a ser igual, estoy totalmente rota, y nada podrá recomponer las piezas de mi vida. Te he querido, te quiero y te querré con toda mi alma, más que a mi propia vida, hasta el final de mis días. Hubiera dado mi vida por salvar la tuya. Has sido la mejor mamá del mundo y estoy orgullosa de ti hasta el infinito. TE QUIERO CON LOCURA MAMÁ!!!”.

En esta ocasión, Yurena se mostró derrumbada en la incineración de su madre, que tuvo lugar en el tanatorio Norte de la ciudad de Madrid. Hasta allí se desplazaron algunos amigos de la cantante, como Luis Miguel o Yola Berrocal.