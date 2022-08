Yulen Pereira y Anabel Pantoja consolidan su amor con un viaje de película

Tras su vuelta de Honduras, Anabel Pantoja y Yulen Pereira han conseguido ser el foco de atención debido a su polémica historia de amor. Muchos rumores giran en torno a la pareja, ya que se dice que el esgrimista podría estar con la sobrina de Isabel Pantoja por el mero hecho de ganar fama y dinero. Pero no es el único bache al que se podrían estar enfrentando en su corta relación.

Pocos días después de la visita de Anabel a Cantora, Rafa Mora desvelaba en ‘Sálvame’ que la misma Isabel Pantoja habría cíticado la relación de su sobrina y habría dicho textualmente: “Ya me encargaré yo de que esta relación no siga, a la madre de este niño no le gusta mi sobrina, ni mi familia, pues a mí tampoco me gustan ellos”. Un comentario que parece no haberle afectado mucho a la exsuperviviente ya que ha decidido seguir con sus planes previstos.

Si a esto le sumamos las diferentes veces que Arelys, madre de Yulen, ha confesado no gustarle Anabel para su hijo, estaríamos en medio de una relación que, a pesar de sus problemas internos, arrastra conflictos familiares de por medio.

En mitad de todas las especulaciones y todos los rumores que todavía quedan por confirmarse, la pareja hacía las maletas para poner rumbo a Egipto. Lejos de cualquier polémica, ambos disfrutan de un viaje de lo más especial visitando los monumentos más importantes del país y compartiendo su amor por redes sociales sin cortarse un pelo.

Pero, ¿está Arelys contenta con la decisión de su hijo? Ella asegura que le parece “muy bien” que su hijo esté de vacaciones con Anabel, y confiesa no saber nada de una posible exclusiva que la pareja podría estar preparando: “No tengo nada que decir, no sé nada de eso, tenéis que preguntarle a ellos”.

Otro tema que está dando mucho que hablar, es la Federación de Esgrima, ya que parece que por el momento no han tenido noticias de Yulen. Podría ser que el joven hubiese decidido dejar el deporte, algo que su madre prefiere no desvelar por el momento.