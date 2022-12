Víctor Janeiro se acuerda de Belén Esteban tras ganar ‘Pesadilla en el Paraíso’

Bea Retamal, Iwán Molina, Víctor Janeiro o Daniela Requena. Cuatro candidatos a la victoria y un solo ganador de la primera edición de ‘Pesadilla en el Paraíso’ después de cuatro meses de convivencia en una granja de la localidad de Jimena de la Frontera en la que no han faltado las dificultades ni las broncas, pero tampoco los buenos momentos ni las risas.

Una gran final de la que, en primer lugar, se apeaba Iwán, el concursante menos apoyado por el público. Poco después Daniela era elegida la tercera finalista del programa, dejando los 20.000 euros de premio y el nombre del vencedor entre el hermano de Jesulín de Ubrique y la ganadora de ‘Gran Hermano 17’.

“Solo hay un ganador, pero los dos deben recibir el cariño y reconocimiento de los que han seguido ‘Pesadilla en el Paraíso”, apuntaba Carlos Sobera instantes antes de desvelar el elegido por el público, con un apredatísimo 51% de los votos, como flamante ganador de la primera edición del reality... ¡Víctor Janeiro!

Eufórico, y sin dejar de besar a su mujer, Beatriz Trapote - con la que poco antes, a su llegada a plató, protagonizaba un emotivo reencuentro después de cuatro meses sin verse - el torero ha celebrado con sus compañeros una victoria justa para la gran mayoría, que no han dudado en elegir al de Ubrique como su favorito.

“Es un diez como persona” ha asegurado Omar Sánchez, mientras Lucía Dominguín ha destacado que ha sido “un compañero fantástico”. “Es mi debilidad” ha reconocido. Steisy, por su parte, ha aplaudido su templanza, alzándose con la victoria “sin ser dañino ni discutir”.

El nombre de Víctor Janeiro sonaba como favorito a hacerse con la victoria en ‘Pesadilla en el Paraíso’ en todas las quinielas. Durante los cuatro meses que ha durado el reality, el hermano de Jesulín de Ubrique ha huido de las polémicas, ha sido un apoyo fundamental para todos sus compañeros, se ha convertido en capataz en varias ocasiones por su esfuerzo y su trabajo duro para facilitar la convivencia y salir adelante en condiciones extremas... Y todo ello con una sonrisa.

Por ello, y a pesar de que ha reconocido que no tienen relación, Belén Esteban no dudaba en pedir públicamente a sus seguidores el voto para Víctor, afirmando que para ella era el claro ganador del concurso.

Un apoyo que su excuñado no ha dudado en agradecer, acordándose de su excuñada tras alzarse con la victoria en la primera edición de ‘Pesadilla en el Paraíso’ y dedicándole unas bonitas palabras de agradecimiento: “Se lo agradezco, porque todo el apoyo siempre sirve, y si es así, le mando un beso fuerte y agradecido, siempre”.

Unas declaraciones que ha hecho a los micrófonos de Europa Press minutos después de convertirse en el flamante ganador del reality. Todavía emocionado e incrédulo a partes iguales por su victoria, Víctor ha confesado que el balance que hace de esta nueva experiencia es, sin duda, “muy buena”: “Momentos muy buenos de mis compañeros* me llevo bien con todos y les he cogido cariño a muchos de ellos. Me han respetado, hemos podido valernos, trabajado y al final, en definitiva, es lo que forma parte de un reality de saberlo sobrellevar* no pensaba que lo iba a ganar y fíjate, agradecido”

A su lado de un modo incondicional su mejor defensora, su mujer Beatriz Trapote, con quien protagonizó un emotivo reencuentro después de cuatro meses. “Mucho tiempo fuera de casa. Tenía ganas de verla. Me ha defendido muy bien, está muy guapa” ha destacado, reconociendo que en lo único que piensa ahora mismo es “en ver a mis niños”.

¿Sus planes para esta Navidad? Disfrutarlas en casa tranquilo con Bea, sus tres hijos, Víctor, Olíver y Brenda, y el resto de su familia. Y es que a pesar de que la granja no le ha cambiado y Víctor sigue tan discreto como siempre, sí ha confirmado que celebrará estas fechas tan especiales con su hermano Jesulín, María José Campanario y el nuevo miembro de la familia, el pequeño Hugo: “Claro, también”.