Vicky Gómez, de nuevo en el escenario de la mano de Michael Jackson

La bailarina y coreógrafa salmantina Vicky Gómez, muy popular tras su paso como profesora por el televisivo “Operación Triunfo”, ha vuelto al escenario como parte del elenco del musical “I Want U Back”, donde se recuerda a Michael Jackson. Y está entusiasmada con esta nueva experiencia. “Me hacía ilusión recuperar esa parte de mí como artista. Estoy supercontenta. Fue una sorpresa que me llamaran. Como todo el sector artístico está bastante paralizado, me sorprendió que apostaran por un musical, que es el único que está abierto ahora en la Gran Vía de Madrid. Fue una sorpresa que se arriesgaran y fueran valientes para poner en marcha el proyecto”, dice poco antes de una de sus funciones.

“Estoy encantada”, comenta a LA GACETA, “de volver a pisar un escenario. Como artista me llena mucho la parte creativa, pero lo que te da el escenario es una faceta que echaba de menos. Sentir esa emoción con todo el equipo de artistas y el directo con una música tan increíble como la de Michael Jackson, es un regalo”.

Para este regreso, Vicky Gómez se ha puesto las pilas. “Nunca he dejado de bailar, pero cuando me propusieron sumarme al musical me puse a trabajar para estar al 100 por 100 y en forma. No ha sido difícil porque me apetecía mucho y es algo que me gusta mucho. Sarna con gusto no pica”, prosigue la salmantina”. “I Want U Back” tiene 18 números musicales. “Todos los bailarines estamos en todos los números. Hacemos también cambios de vestuario para respirar (si no, sería imposible). Estamos en gran parte del show y son números bastante potentes, que exigen resistencia física. Los bailarines somos parte importante del espectáculo porque Michael Jackson no solo era conocido por su música y su voz, sino también por su forma de bailar y sus coreografías”, apostilla.

La salmantina se encuentra en una etapa muy intensa. “Intento cuidarme y mantenerme fuerte y no adelgazar, pero voy notando que la ropa me queda un poquito más grande, aunque sigo una dieta equilibrada con los nutrientes para el rendimiento físico que necesito en el espectáculo. Y cinco días a la semana voy al gimnasio, con una entrenadora personal, para estar en forma y dar lo mejor de mí en el escenario”, indica.

Vicky Gómez se siente identificada con el desaparecido Michael Jackson y este espectáculo. “Michael Jackson”, afirma, “es parte de la danza urbana. Ha marcado un antes y un después tanto con su música como por su forma de moverse. Es un artista que siempre he admirado muchísimo. Y con lo que más me siento identificada es con que era un artista que salía a darlo todo y era muy apasionado con lo que hacía. Y para mí salir a bailar a un escenario es mostrar la pasión que yo tengo por esta forma de comunicar”. Lo fundamental a la hora de enfrentarse a este espectáculo, que se puede ver en Madrid hasta el 27 de septiembre, ha sido “conocer tanto la música como la esencia del movimiento, y la energía, la forma de transmitir que requiere este musical, que tiene un estilo muy definido. He estado trabajando en conocerlo de cerca y absorberlo para poder transmitirlo”.

Vicky Gómez explica que “I Want U Back” no es un estreno. El espectáculo ha estado tres años en Madrid, Barcelona y de gira por España, pero la incorporación de algunos bailarines al musical “Cruz de navajas”, de homenaje a Mecano, abrió hueco a artistas como Vicky Gómez. “Antes del espectáculo”, menciona la salmantina, “hay un pequeño ensayo, un momento compartido por músicos, bailarines, cantantes y todo el elenco. Los músicos tocan algunos temas, nosotros bailamos y todos empezamos a fluir. Es un momento mágico, porque hay una energía y una conexión que, al final, consigue que en el momento de salir al escenario ya estemos muy conectados todos y como muy predispuestos para el show”.

Todo el equipo ha pasado los test en época de coronavirus. Llevan mascarillas hasta el momento de salir al escenario, hay protocolos de higiene y el público se sienta en la sala con distancia social. “Hay gente”, reconoce Vicky Gómez, “que tiene miedo y evita ir a teatros, pero se ha reabierto con mucho cuidado para hacer cultura segura. El público puede venir tranquilo al teatro. Estamos tan colapsados con la información, que necesitamos evasión. En este espectáculo hay música y voces en directo. El sonido es maravilloso, las voces son increíbles y tenemos dos artistas que hacen de Michael: uno le pone la voz y otro el movimiento. El espectáculo tiene mucha calidad y yo me siento afortunada de formar parte de un equipo tan talentoso. Creo que merece mucho la pena. Quien venga a vernos va a pasar un rato superdisfrutable”, subraya la salmantina.