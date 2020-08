Una irreconocible Maite Galdeano habla cual quinceañera de su nuevo amor

Después de varios años en barbecho, Maite Galdeano ha recuperado la ilusión en el amor. Según ella misma ha confesado, sale desde hace quince días con un misterioso abogado al que llama “V” y que la trata como una auténtica reina. Tan contenta está con su nueva pareja que incluso el enfrentamiento que mantiene con su hijo Christian ha pasado a un segundo plano.

- CHANCE: Hola Maite, ¿qué tal? Hemos visto a tu hijo aquí. ¿Habéis vuelto a vivir juntos?

- MAITE: No, no, no. Como yo no estaba ha aprovechado a venir con su hermana.

- CH: a lo mejor de vez en cuando os cruzáis*

- MAITE: Yo hasta que no venga pues diciendo eso, quiere cambiar, quiere trabajar, la verdad que no le voy a hacer mucho caso.

- CH: Es el único problema, que busque trabajo*

- MAITE: Es el único problema, que busque trabajo y que duerma por la noche como yo a la diez de la noche en la cama.

- CH: Dicen que es por una cuestión económica, porque tu tiras más por Sofía porque le va mejor en la tele

- MAITE: No, no, no. de eso nada, ya me he hinchado de explicarlo. Yo con mi niña estoy así desde toda la vida porque siguió el camino correcto que hay que seguirlo como todo ser humano. Y él no. No es por el dinero, que a mí el dinero no es que me de igual , pero claro lo que tengo lo tengo por trabajar buenamente. Mi hija igual y hay que saber conservarlo, como las latas de conserva.

- CH: ¿Quién es v?

- MAITE: V es mi amor, estamos enamorados y quiero seguir una relación estable.

- CH: Él no quiere saber nada de esto, ¿tienes miedo a que se estropee si entra en este mundillo?

- MAITE: Él no tiene que salir y hay que reservarle su intimidad y tal. Lo vamos a hacer porque hay en la tele gente que tiene el marido que no quiere salir y no sale. Entonces es tontería.

- CH: ¿Desde cuándo está V en tu vida?

- MAITE: 15 días hablando y dos que he quedado con él. Y mañana voy a ir con él.

- CH: ¿Desde tu última pareja hasta V, ¿cuánto tiempo ha pasado?

- MAITE: Desde mi última pareja* uff.

- CH: Ni te acordabas ya del ligoteo*

- MAITE: Del ligoteo con otro africano que me enganchaba mucho en la cama, pero que era un pozo vacío, sin fondo. Ese espero que no aparezca. Era guapo, muy guapo. Estaba con él. Y tal, pero ya está. Entré en “Gran Hermano” y ya no quiero saber nada. Además le gustaba yo mogollón. Le ponía mucho, pero el sinvergüenza se iba con otra con otra, también, pero me hacía creer que solo estaba conmigo. Eso no me gusta. Así que dejadme en paz colega.

- CH: A ver si V es fiel.

- MAITE: Bueno, me ha dicho que solamente yo y quiere una mujer para una estabilidad, para acompañarme hasta el final, ojalá vivamos 100 años. Me dice cosas muy bonitas y fantásticas. Es un hombre responsable y con cabeza. Eso es lo que necesito yo en estos momentos.

- CH: ¿Se lo has presentado a tus hijos?

- MAITE: No, de momento no. A mi niña le he hablado de él. Y está encantada de la vida. Está super risueña. Le encanta. Me dice que a tope mamá.

- CH: Nos alegramos mucho y a ver si perdonas ya a Christian que es muy buen niño*

- MAITE: A ver que cambie y se ponga a currar. Y bueno el amor ya le vendrá o no le vendrá. A lo mejor tiene que estar solo mucho tiempo como su madre y lo tiene que aguantar, lo que pasa es que las faldas le gustan mucho y claro* eso también es un problema.

- CH: Eres muy dura con el* eso de que vendías el hijo o lo regalabas

- MAITE: Regalaó completamente. Si lo queréis adoptar vosotras, yo encantada.

- CH: No piensas que esas palabras le pueden hacer daño*

- MAITE: No lo sé, pero lo que quiero es que mi hijo reaccione. Y me da igual que la gente me ponga de vuelta y media, porque me han insultado. Soy así y no me cambia más que Dios. Y punto. ¡Y arriba lo que la Maite diga! y siempre es muy bueno porque la soberanía de la rectitud consiste en eso. Una madre no es como un pelañejo y que no hay no que tenerla en consideración, al contrario. Hay que respetarla y hay que seguir el camino. Se lo dije por bien, no se lo dije por mal. Que le sirva para que se labre un buen futuro como lo hemos hecho yo y mi niña sofía.