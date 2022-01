Una espectacular Nieves Álvarez celebra sus 30 años sobre las pasarelas

Día especial e inolvidable para Nieves Álvarez que cumple 30 años - que se dice pronto - sobre las pasarelas y lo ha celebrado por todo lo alto en la Semana de la Moda de París protagonizando el desfile de Primavera/Verano 2022 de su amigo Stéphane Rolland, dejándonos literalmente sin palabras al pisar la pasarela con dos espectaculares looks de alta costura con los que deja claro que continúa siendo una de las tops models más importantes del mundo.

La madrileña, que cumplirá 48 años en marzo, ha desfilado con dos imponentes creaciones que, una vez más, ha defendido como solo ella podría hacer. En primer lugar, un lookazo compuesto por pantalón fluido estilo palazzo en color crema y chaqueta dorada con maxi capucha y profundo escote, ceñida al cuerpo con un cinturón con una gran hebilla a juego con el pantalón, al igual que los enormes pendientes, de forma geométrica.

Y, para cerrar el desfile, entre aplausos y ovaciones de un público que la adora - Nieves ha desarrollado en París buena parte de su carrera - un elegantísimo vestido negro, con bolsillos, falda con gran volumen, top con transparencias, impresionante cuello joya y espalda descubierta. Sencillamente deslumbrante.

“No se me ocurre una forma más bonita de celebrar 30 años desfilando, de la mano de mi amigo y maestro @stephanerolland_paris ¡Gracias por hacerme sentir tan especial!” publicaba poco después del desfile Nieves en su cuenta de Instagram, compartiendo su felicidad en un día tan importante con todos sus seguidores.

Fue en 1992 cuando la modelo comenzó su carrera en el mundo de la moda al quedar finalista del concurso ‘Elite Look of the Year’, organizado por la agencia Elite Model, junto a otro de los rostros más emblemáticos de nuestra pasarela, Eugenia Silva. Su ascenso fue meteórico y Nieves se convirtió en una de las tops españolas más importantes, desfilando para Armani, Dior, Hermés, Yves Saint Laurent y Stéphane Rolland entre otros, además de protagonizar incontables campañas publicitarias y protagonizar las portadas de las revistas de moda más importantes del planeta.

Mujer todoterreno, Nieves compagina las pasarelas con la televisión desde el año 2012, cuando empezó a presentar en TVE el programa ‘Solo moda’, que desde 2014 se llama ‘Flash moda’ y en el que, una década después, continúa mostrándonos cada fin de semana las novedades de un mundo en el que se mueve como pez en el agua, la moda.

Madre de tres hijos - Adriano (16) y los mellizos Bianca y Brando (14) - Nieves está separada desde 2015 del fotógrafo Marco Severini, con el que mantuvo una larga relación sentimental durante dos décadas, y tras una breve y discreta relación con el abogado valenciano Manuel Broseta, disfruta de su soltería y, después de 30 años, continúa paseando su belleza y su espectacular figura por las pasarelas. ¡Felicidades!