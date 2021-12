Una de las hijas de Bertín Osborne zanja los rumores de una mala relación con su padre

La emotiva entrevista que Toñi Moreno hizo a Bertín Osborne y que Telecinco emitió el pasado 25 de diciembre continúa dando mucho que hablar, pero no por la especial relación que mantienen el artista y Fabiola Martínez tras su separación sino por las declaraciones de las hijas que el cantante tuvo con Sandra Domecq, principalmente las de Claudia.

Y es que la coach, en una de sus escasas apariciones públicas, se sinceró sobre su relación con Bertín, ausente en la infancia de sus niñas por sus numerosos compromisos profesionales. El artista se separó de la madre de Alejandra, Eugenia y Claudia en 1988, cuando Sandra Domecq estaba embarazada de la menor de sus hijas que, confiesa, apenas tuvo relación con su padre hasta que cumplió los 7 años. “Fue un mal marido y un mal padre” aseguraba en el programa.

A raíz de estas declaraciones muchos han recordado algunos de los episodios que Claudia desvela en su libro “Lo mejor de tí: El arte de conocerse y cuidarse a uno mismo para ser feliz” , en el que habla de los trastornos de alimentación y la depresión que sufrió en su juventud por sentirse abandonada en su infancia por su padre.

Unas declaraciones que han levantado una ola de comentarios por parte de los seguidores de Claudia - muchos aconsejándole que deje atrás el pasado y no juzgue a su padre - a los que la coach, harta, ha respondido a través de sus redes sociales.

“Creo que lo mejor es que tú dejes de juzgar a personajes públicos en redes sociales por el mero hecho de ser públicos y por ello creer que los conoces de algo o conoces algo de su historia. Yo hablaré de MI VIDA lo que me de la real gana porque por algo es MÍA. Si piensas que por haber visto un programa (editado y sacado de contexto) tienes el derecho a darme consejos maternalistas estás muy equivocada. A veces cuando Pepe habla de Paco habla más de Pepe que de Paco. Piénsatelo mucho antes de escribir tan a la ligera a personajes que ni te conocen ni les importa tu opinión ni quieren tus consejos” estallaba a raíz del mensaje de una de sus seguidoras, dejando claro que nadie es quien de opinar acerca de su vida.

Posteriormente, y ya más calmada, Claudia ha decidido zanjar este asunto y los rumores de mala relación con su padre. “Estoy recibiendo muchos mensajes a raíz de un programa de televisión y quiero compartir con vosotros mi sentir antes de cerrar este tema y no volver a pronunciarme, ya que no es mi intención participar en este tipo de contenidos” ha comenzado, afirmando rotunda que “mi relación con mi padre, Bertín Osborne para mí es muy importante, ambos formamos un equipo y estamos unidos, no existe la distancia que se ha querido transmitir”. “Cada familia tiene sus asuntos que aprender y gestionar y nosotros estamos muy unidos y nos queremos mucho” ha confesado.

Sin entrar en detalles Claudia ha explicado que “los temas que ambos hemos tenido que hablar y solucionar ya lo hemos hecho en privado, como cualquier familia” y ha dejado claro que “mi padre es una gran persona y así lo trasladé en la entrevista”. Molesta con el programa de ‘Tu casa es la mía’ ha puntualizado que sus declaraciones son “el resultado de una grabación editada, donde no se emitió mi testimonio al completo sin yo saber que esto iba a ser así”.

Unas declaraciones con las que Claudia termina el año zanjando de una vez por todas los rumores de mala relación o distanciamiento con su padre, a quien está muy unido como ha dejado claro a través de sus redes sociales.