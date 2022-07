Tom Brusse y Melyssa Pinto, ¿de nuevo juntos?

Los seguidores de Melyssa Pinto y Tom Brusse se quedan a cuadros cuando veían a los dos tortolitos darse un beso de amor en uno de los bolos que ha tenido el exconcursante de realities. Una pareja que vimos destruirse tras su paso por ‘La isla de las tentaciones’ y que, tras dos años, parece que han sabido enterrar el hacha de guerra.

El titular con el que hemos amanecido en las últimas horas es que la pareja habría retomado su relación sentimental, pero lejos de la realidad, Marta López, amiga de Tom, desvelaba este miércoles en ‘Ya es mediodía’ que había hablado con él y que le había negado que hubiesen retomado su amor.

“He estado haciendo un bolo, he ido a visitarla a su casa, pero yo he dormido en un hotel” le decía Tom a Marta y además, le aseguraba que: “De momento no somos pareja, lo hemos dejado abierto”. Un desmentido que deja entreabierta la posibilidad de que este verano retomen lo que hace ya dos años dejaron a un lado.

El lugar donde se produjo el beso fue en una discoteca de la Costa Brava mientras Tom estaba de bolo. Una de las invitadas estrellas fue Melyssa, algo que ya fue de lo más comentado, pero cuando publicaron ese besazo, ya no había dudas para los seguidores que se hacían eco de este momentazo y compartían la felicidad de ambos.