¿Tiene Lydia Lozano coronavirus?

Muchos telespectadores están echando esta semana de menos en ‘Sálvame’ tanto a Lydia Lozano como a Belén Esteban. ¿Hay algo de coronavirus?

La Esteban, justo esta semana se hacía cargo como propietaria de la casa de Toño Sanchís, su antiguo manager y confidente, tras una larga lucha judicial por haberla estafado. Sanchís abandonaba la casa, dejándola en condiciones infrahumanas. Lo cierto es que no sabiendo si la de Paracuellos no va al programa por la casa, Belén Esteban es una persona de riesgo ante el COVID19, por sufrir diabetes.

¿Y Lydia Lozano?, se preguntan los telespectadores. La más bailonga del programa lleva desde el lunes sin aparecer en casa. Lozano se ha quedado en casa porque no sabe si su madre lo podía tener o no, y ella lleva varios días con tos seca, por lo que ha decidido quedarse en su domicilio, cosa que seguro que Kiko Hernández habrá agradecido.

Lydia se puso en contacto con los servicios de salud pero no han acudido hasta su domicilio y le han tratado telefónicamente. Lydia no sabe si es alergia o si coronavirus y de momento, se ha quedado en casa a la espera de saber como va evolucionando. “Llevo muchos días con tos y mucosidad. Pedí que me hicieran la prueba del coronavirus, pero el centro de salud estaba colapsado”, ha dicho la colaboradora de ‘Sálvame’