Terelu Campos y Edmundo Arrocet se reencuentran en un funeral

Como no podía ser de otra forma, familiares y amigos de Begoña Sierra se dan cita en la Basílica Hispanoamericana de la Merced, en Madrid, para recordar a la fundadora de Bingo Las Vegas en su misa funereal. Además del hijo de Begoña, que fue uno de los primeros en llegar a la cita, también otros muchos rostros conocidos se dieron cita en la misa como fue el caso Terelu Campos, Rosa Valenty, Ismael Beiro, Kiko Jiménez, Conchita Pérez, Alejandro Albalá, Juan Miguel, Pitingo, Sofía Suescun o Jenny LLada.

A toda prisa para evitar las preguntas sobre cómo está ahora su relación con María Teresa Campos, Bigote Arrocet llegó a toda prisa a la Basílica confirmando que está “bien”. A pesar de sus duras declaraciones sobre la familia Campos tras su vuelta a España, Edmundo y Terelu Campos se volvieron a ver las caras durante la misa. En esta ocasión el cómico nos sorprendió a todos dejando ver una pequeña parte de una especie de férula para la nariz que la mascarilla no cubría.

Sin poder contener las lágrimas al recordar una vez más a su madre, Yurena también aprovechó su llegada a la Iglesia para enviarle el pésame a través de las cámaras a Isabel Pantoja: “Isabel me llegó tu audio, lo escuché, me conmovió como no te imaginas, te lo agradecí mucho porque ni si quiera hemos coincidido, no he tenido el placer de conocerte en persona, me pareció un gesto encomiable el que tuviste conmigo, Isabel, siento en el alma la pérdida de tu querida madre, lo siento mucho”.