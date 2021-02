Son muchos los rostros conocidos de televisión que se someten a retoques estéticos para estar más embellecidos a la hora de salir en la gran pantalla. Este sábado nos ha sorprendido la confesión de Terelu Campos por redes sociales sobre el último retoque estético que se ha hecho para quitarse uno de los complejos que tenía desde hace mucho tiempo. Y es que, aunque siempre ha asegurado que no le gusta someterse a estas técnicas, parece que la madre de Alejandra Rubio ha perdido el miedo.

“Este año me he propuesto enseñar los brazos en televisión. Estoy harta de taparme con rebequitas o blazers incluso en verano, así que me he hecho un tratamiento que consiste en un lifting de brazos sin cirugía que funciona con ultrasonidos. ¡Y no duele! ¿Sabíais lo que son los brazos de murciélago? ¿Os gusta que comparta mis trucos de #belleza? Os leo”. Así lo ha confesado la hermana de Carmen Borrego por redes sociales.

Y es que desde que Terelu Campos cogiera peso tras diagnosticarle el cáncer de mama, la colaboradora de televisión siempre ha explicado que no se ve igual de bien que hace años cuando se mira al espejo. Aunque ya la vimos someterse a algunos retoques en ‘Las Campos’, no suele recurrir a estas técnicas, pero parece que por fin se ha decidido a acabar con esta serie de complejos que le hacían tener inseguridades ante las cámaras.